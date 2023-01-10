В Россию привезли Hyundai Creta с дизайном «под Tucson»

Рестайлинговый компактный паркетник представлен только с передним приводом, ведь модель с новым обликом к нам поставляют по схеме параллельного импорта.

Кроссовер Hyundai Creta актуального второго поколения обновился в 2021 году, сейчас такую «пятидверку» продают в основном в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В России тоже бы наверняка наладили производство преобразившегося паркетника, ведь прежде Крета у нас лидировала в сегменте SUV. Но после начала всем известных событий концерн Hyundai-Kia поставил «на паузу» свою деятельность в РФ, и, судя по всему, возобновлять ее не собирается – по крайней мере, пока (работу петербургского завода Хёндэ на нужды Казахстана в расчет не берем). И все же модернизированная Creta добралась до России – разумеется, речь о параллельном импорте. Кросс с новым дизайном появился как у некоторых официальных дилеров марки, так и на страницах классифайдов (то есть сайтов с объявлениями). Первые обещают новые машины, вторые – с символичным пробегом. К слову, кое-где указано, что машины к нам привезли из ОАЭ.

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Внешность обновленной Creta выполнена в стиле старшего брата Hyundai Tucson: компактный паркетник получил похожую радиаторную решетку с пластинами и интегрированными светодиодными ходовыми огнями, а также вертикальные блоки фар (расположены ниже). Еще у модели появился новый передний бампер, отдельных противотуманок больше нет. Длина Креты выросла на 15 мм до 4315 мм, колесная база прежняя – 2610 мм.



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Такой кросс оснащен бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 115 л.с., который сочетается с вариатором (нашей дореформенной модели эта пара не положена). При этом на сайте одного из продавцов указано, что рестайлинговую Крету также можно приобрести со 123-сильным мотором 1.6 и «автоматом» (такая техника есть и у российского кроссовера), но не исключено, что это ошибка, ведь и в Азии, и на Ближнем Востоке модернизированная Creta представлена именно с полуторалитровым движком. Привод же у импортной Креты исключительно передний. Напомним, наш прежний паркетник бывает и с полным приводом, кроме того, для дорестайлинговой российской версии предусмотрен двухлитровый мотор мощностью 150 л.с.



В списке оборудования (в зависимости от исполнения) заявлены: диодная оптика, мультимедиа-система, камера заднего вида, панорамная крыша, круиз-контроль.



За рестайлинговую Крету просят 2 888 000 – 2 894 000 рублей, при этом один из дилеров готов сделать скидку.