В Санкт-Петербург и обратно: стартовал ремонт КАД

В Санкт-Петербург и обратно: стартовал ремонт КАД

13 0 0
Дорожники намерены завершить работы на кольцевой автодороге вокруг Северной столицы до конца лета 2019 года.
 

В России вовсю идёт очередной дорожно-строительный и ремонтный сезон. Не является исключением и Санкт-Петербург. Напомним, ремонтом КАД занимается ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Подрядчики начали работать на участке автодороги уже в мае, как только установились благоприятные погодные условия.

default

Как сообщает Росавтодор, сейчас уже ликвидирована колейность на участках от Таллиннского шоссе до дороги к порту «Бронка», а также в обратном направлении. Дорожники работают на нескольких отрезках кольцевой: от Московского шоссе до Таллиннского шоссе; от Мурманского шоссе до Вантового моста (по внутреннему кольцу), от Вантового моста до Шафировского проспекта (по внешнему кольцу).

В текущем году подрядные организации также заменят барьерное ограждение и перила на съездах в районе Приморского шоссе и путепроводах над КАД на Выборгском шоссе. Также будут обновлены опорные части на эстакадах в районе пересечения с Волхонским шоссе. А на 27-ом км КАД, Рабфаковской улице и Дачном проспекте появятся надземные пешеходные переходы.

23-05-2019-8

При ремонте используется тот же щебёночно-мастичный асфальтобетон, что и в прошлом году. В его составе устойчивый к износу щебень, стабилизирующие и адгезионные добавки, а также полимерно-битумное вяжущее, которое было подобрано исходя из климатического района, где проходит КАД, и из уровня транспортной нагрузки на автодорогу. В Росавтодоре отметили, что такое покрытие менее подвержено образованию пластической колеи и более устойчиво к воздействию шипованных покрышек.

Не так давно в Федеральном дорожном агентстве выяснили, что в России асфальт портится быстрее, потому что на покрытие негативно влияют шипованные шины. Поэтому в ведомстве думают над тем, чтобы обратиться к опыту соседей: в странах Скандинавии тоже ездят на такой резине, однако их дороги выходят из строя не так быстро, как наши.

default

Отметим, в общей сложности в ходе ремонта дорожники обновят 140 км кольцевой автодороги вокруг Северной столицы. Если погода позволит, то работы будут завершены до конца лета 2019 года.

Вообще же в скором времени даже неблагоприятные погодные условия не будут помехой для ремонта асфальтового полотна. Ранее Kolesa.ru рассказывал о том, что в РФ создали правила дорожного ремонта в дождь, снег и холод. Пока что обсуждается первая версия документа, а финальная, по плану, должна быть готова к ноябрю 2019 года. Напомним, под неблагоприятными погодными условиями подразумевается температура от плюс 5 до минус 10 градусов весной и летом, а также от плюс 10 до минус 10 градусов осенью и зимой. В это время ремонтировать дороги можно, но с соблюдением определённых требований, о которых мы подробнее сообщали в начале текущего месяца.

Авто и общество В России Санкт-Петербург ремонт дорог российские дороги
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре

В Москве состоялась мировая премьера серийной версии купеобразного кроссовера Renault Arkana, и одновременно был дан старт продаж. Цены за богато…

6183 6 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Практика
Какой автомобиль купить за 250 тысяч рублей: D-класс, минивэн и внедорожник

В прошлый раз мы обозначили бюджет покупки в 200 тысяч рублей и пошли логичным путем: выбрали за эти деньги машины посвежее, но поменьше, попроще и подешевле – не крупнее С-класса. Сегодня же мы попробуем выбрать что-то…

11978 5 0
Статьи / Интересно
5 причин любить и ненавидеть Chevrolet Captiva

«Капа», «Капитоша», «Коптилка»… Тут даже и не поймешь, ласкательные это прозвища или уничижительные. Chevrolet Captiva, о которой пойдет речь, действительно заработала немало плюсов в карму, но и причин для критики этого…

4597 2 0
Статьи / Практика
«Робот» или «автомат», «ручка» или «механика»: как правильно называть коробки передач?

Поводом к этому материалу явился один из комментариев нашего читателя. Он пожурил нас, сообщив, что мы допускаем неточности в названиях типов коробок передач: дескать, ни в коем случае нельзя называть «робот»…

3159 6 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

1170 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: спасительная оцинковка и грязь, угрожающая электрике

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал бестселлером в своём классе. Наследник модели и вовсе продавался совсем недолго,…

1886 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

7830 4 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

47190 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

35754 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

18051 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

30419 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23200 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

5975 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59218 8 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43439 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

15998 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

74800 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56551 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

53099 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?