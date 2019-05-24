В Санкт-Петербург и обратно: стартовал ремонт КАД

Дорожники намерены завершить работы на кольцевой автодороге вокруг Северной столицы до конца лета 2019 года.

В России вовсю идёт очередной дорожно-строительный и ремонтный сезон. Не является исключением и Санкт-Петербург. Напомним, ремонтом КАД занимается ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Подрядчики начали работать на участке автодороги уже в мае, как только установились благоприятные погодные условия.

Как сообщает Росавтодор, сейчас уже ликвидирована колейность на участках от Таллиннского шоссе до дороги к порту «Бронка», а также в обратном направлении. Дорожники работают на нескольких отрезках кольцевой: от Московского шоссе до Таллиннского шоссе; от Мурманского шоссе до Вантового моста (по внутреннему кольцу), от Вантового моста до Шафировского проспекта (по внешнему кольцу).

В текущем году подрядные организации также заменят барьерное ограждение и перила на съездах в районе Приморского шоссе и путепроводах над КАД на Выборгском шоссе. Также будут обновлены опорные части на эстакадах в районе пересечения с Волхонским шоссе. А на 27-ом км КАД, Рабфаковской улице и Дачном проспекте появятся надземные пешеходные переходы.

При ремонте используется тот же щебёночно-мастичный асфальтобетон, что и в прошлом году. В его составе устойчивый к износу щебень, стабилизирующие и адгезионные добавки, а также полимерно-битумное вяжущее, которое было подобрано исходя из климатического района, где проходит КАД, и из уровня транспортной нагрузки на автодорогу. В Росавтодоре отметили, что такое покрытие менее подвержено образованию пластической колеи и более устойчиво к воздействию шипованных покрышек.

Не так давно в Федеральном дорожном агентстве выяснили, что в России асфальт портится быстрее, потому что на покрытие негативно влияют шипованные шины. Поэтому в ведомстве думают над тем, чтобы обратиться к опыту соседей: в странах Скандинавии тоже ездят на такой резине, однако их дороги выходят из строя не так быстро, как наши.

Отметим, в общей сложности в ходе ремонта дорожники обновят 140 км кольцевой автодороги вокруг Северной столицы. Если погода позволит, то работы будут завершены до конца лета 2019 года.

Вообще же в скором времени даже неблагоприятные погодные условия не будут помехой для ремонта асфальтового полотна. Ранее Kolesa.ru рассказывал о том, что в РФ создали правила дорожного ремонта в дождь, снег и холод. Пока что обсуждается первая версия документа, а финальная, по плану, должна быть готова к ноябрю 2019 года. Напомним, под неблагоприятными погодными условиями подразумевается температура от плюс 5 до минус 10 градусов весной и летом, а также от плюс 10 до минус 10 градусов осенью и зимой. В это время ремонтировать дороги можно, но с соблюдением определённых требований, о которых мы подробнее сообщали в начале текущего месяца.