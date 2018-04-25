Новый седан Chery дебютировал в рамках Пекинского автосалона. На домашний рынок модель выйдет в третьем квартале этого года.

«Четырехдверка» представлена под именем Arrizo GX. Отметим, несколько дней назад в Сеть выложили шпионские фото этой модели, на тех снимках у седана был другой шильдик – Arrizo 6. Не исключено, что GX – это название лишь для мотор-шоу.

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Модель построена на платформе M1X, разработанной Chery совместно с Jaguar Land Rover. По информации китайских СМИ, длина седана равна 4 700 мм, что на 128 мм больше, чем у Arrizo 5, и на 48 мм больше по сравнению с Arrizo 7. Размер колесной базы составляет 2 670 мм – так же, как и у «пятерки» (у Arrizo 7 расстояние между осями равно 2 700 мм). Остальные габариты у всех троих седанов одинаковые: ширина – 1 825 мм, высота – 1 482 мм.

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Дизайн передней части Arrizo GX выполнен в новом фирменном стиле бренда. В частности седан получил радиаторную решетку, фары и светодиодные полоски дневных ходовых огней, как у кроссовера Tiggo 8.

В Chery пока не рассказали о моторе GX. Ожидается, что седан предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5, знакомой по другим моделям марки. Например, такой же двигатель есть в гамме и Arrizo 5 (в версии Sport), и Arrizo 7. Отдача мотора – 147 л.с. (210 Нм), он работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Для флагманского Arrizo 7 еще предусмотрена 152-сильная версия этого двигателя.

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В Китае продажи модели стартуют в третьем квартале текущего года. В других странах Arrizo GX, вероятно, появится через год-полтора с момента выхода на домашний рынок. В России Chery сегодня представлена только кроссоверами (Tiggo 2, Tiggo 3 и Tiggo 5), так как именно этот сегмент сегодня наиболее востребован на нашем рынке. Впрочем, как сообщили порталу «Колёса.ру» в российском офисе компании, «в случае изменения спроса и экономической ситуации» у GX есть все шансы добраться до РФ.

Кстати, в этом году в России должны появиться еще два «паркетника» Chery — Tiggo 4 и Tigo 7.