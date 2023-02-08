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  • В шаге от Rolls-Royce: представлена самая дорогая британская версия Range Rover

В шаге от Rolls-Royce: представлена самая дорогая британская версия Range Rover

08.02.2023 134 0 0

Роскошный Range Rover SV Lansdowne Edition будет выпущен тиражом 16 экземпляров по цене 250 000 фунтов стерлингов каждый и все они уже проданы.

В прошлом году компания Jaguar Land Rover реализовала в мире 330 781 автомобиль, что на 21,4% меньше, чем в 2021-м, но четвёртый квартал оказался на редкость удачным — в нём обе британские марки, Jaguar и Land Rover, показали рост продаж, а компания впервые с 2020 года зафиксировала прибыль — 261 млн фунтов стерлингов. Львиная доля заслуги в этом принадлежит высокомаржинальному флагманскому внедорожнику Range Rover, средняя цена которого в прошлом году составила 180 000 фунтов стерлингов, притом что в базовой комплектации он стоит в Великобритании 99 375 фунтов стерлингов.

Покупатели Range Rover охотно заказывают дорогие опции и пользуются услугами придворного ателье SV Bespoke, откуда выходят самые элитные версии Range Rover. В прошлом году ателье сделало для США 17 «карамельных» внедорожников Range Rover SV Carmel Edition стоимостью 375 тысяч долларов каждый. Теперь же представлена более чопорная версия в серых тонах для Великобритании, получившая название Lansdowne Edition, её тираж составит 16 экземпляров, каждый обошёлся заказчику в 250 тысяч фунтов стерлингов. Для сравнения скажем, что цены на Rolls-Royce Cullinan в Великобритании начинаются от 264 000 фунтов стерлингов, Bentley Bentayga — от 162 500 фунтов стерлингов.

Название Lansdowne отсылает к элегантному особняку Lansdowne XVII века и одноимённому частному клубу в одном из самых престижных районах Лондона — Мейфэр. Здесь же в Мейфэре на Беркли-стрит на днях открылся отреставрированный бутик Land Rover, а Lansdowne House находится на пересечении той же улицы и площади Беркли. Range Rover SV Lansdowne Edition является своеобразным отражением атмосферы Lansdowne House и другой элитной недвижимости района Мейфэр. Кузов окрашен в эксклюзивный серый цвет Lansdowne Grey Gloss, а крыша и корпуса зеркал — в более тёмный серый цвет Corris Grey Gloss. В том же двухтоновом ключе оформлены 23-дюймовые колёсные диски и декоративные вставки на кузове. В оснащение входят кожаные стулья для пикника в багажном отсеке, уникальная светодиодная подсветка, значки и логотипы из металла и керамики, изготовленные с применением ювелирной техники и лазерной гравировки.

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Салон с двумя раздельными креслами во втором ряду обит анилиновой кожей цвета красного дерева, на пол уложены коврики из кожи и шерсти цвета чёрного дерева, часть элементов управления имеет чёрное керамическое покрытие, хорошо сочетающееся с декоративной отделкой чёрным анодированным металлом. На порогах имеются таблички с надписью «SV Bespoke — Lansdowne Edition 1 of 16» и диодной подсветкой.

О технической начинке ничего не сообщается, но, вероятно, она стандартная от топовой версии P530, что оснащается 530-сильным 4,4-литровым бензиновым бутурбомотором V8 производства BMW.

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