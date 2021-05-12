В суде решили, в каких случаях страховщики не освобождаются от уплаты неустойки по ОСАГО

Нередко случается так, что страховые компании затягивают сроки выплат по ОСАГО пострадавшей стороне в ДТП. В таких случаях по закону должна взиматься неустойка в пользу клиента. Однако не все страховщики торопятся её платить. Очередное подобное дело недавно было рассмотрено Верховным судом.



Ситуация следующая: весной 2018 года в результате аварии повреждения получила Lada Kalina. Владелица этого автомобиля обратилась к страховщику с заявлением о наступлении страхового случая. Эксперт компании осмотрел транспортное средство, но при этом не выдал направление на ремонт. Никаких дальнейших действий СК не предпринимала.

Позже собственница Калины направила страховой компании заявление с требованием выплатить страховое возмещение, финансовую санкцию, неустойку, а также компенсировать моральный вред. Однако это заявление было оставлено без внимания. В итоге потерпевшая сторона обратилась к финуполномоченному, который принял её сторону. Осенью 2019-го со страховщика решили взыскать возмещение в размере 39,6 тыс. рублей и финансовую санкцию в размере 1,8 тыс. рублей (общая сумма выплат составила 41,4 тыс. рублей).



При этом в решении финомбудсмена было условие, что компания обязана заплатить в течение 10 дней после вступления документа в силу. В противном случае страховщику пообещали начислять неустойку в размере 1% в день от суммы возмещения – начиная с 15 мая 2018 года по день фактического исполнения (но не более 100 тыс. рублей с учётом финансовой санкции). Требования по возмещению морального ущерба и выплате штрафа оставили без рассмотрения.

Как сообщает АСН, страховщик перечислил потерпевшей стороне требуемые суммы, и планировал таким образом избежать выплаты неустойки. Но это не устроило клиентку, в итоге она обратилась с иском в суд. Мировой судья решил, что со страховщика нужно взыскать в том числе и неустойку, так как он не выдал направление на ремонт в установленный срок. Далее дело рассматривала апелляция: инстанция оставила акт мирового судьи в силе.



Однако вмешался кассационный суд, решивший отправить дело обратно в апелляцию, так как нынешние нормы предусматривают, что страховщики освобождаются от обязанности уплаты неустойки в случае исполнения решения финомбудсмена в установленные в решении сроки (часть 1 статьи 24 закона о финуполномоченном). В результате с постановлением кассации не согласился Верховный суд РФ.

Судья указал на пункт закона об ОСАГО, из которого следует, что страховщик освобождается от уплаты неустойки в случае, если обязательства исполнены в сроки, указанные и в законе об «автогражданке», и в норме о финомбудсмене. Если же эти сроки не соблюдаются, то согласно пункту 21 статьи 12 закона, за каждый день просрочки страховщик обязан платить неустойку в размере 1% от суммы страхового возмещения. Теперь точка в этом вопросе поставлена, а значит, страховщики больше не смогут уклоняться от выплаты неустойки.

