В ТО вложили миллионы: деньги пошли на систему, которая должна исключить «серый» техосмотр

Техосмотр в России в относительно скором времени ждёт немало изменений. Масштабную реформу ТО планируется запустить 1 марта 2021 года. Одновременно стартует в том числе «посвежевшая» версия единой информационной системы технического осмотра – ЕАИСТО. На обновление этой базы власти потратили 80 млн рублей. Официально она работает в РФ с 2012 года, но пока лишь в опытном режиме, теперь же её запустят в полном объёме.



Судя по уведомлению на сайте regulation.gov.ru, Министерство внутренних дел РФ планирует разработать проект приказа «Об эксплуатации единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств». Этот приказ вступит в силу также в начале марта следующего года.

Реформа техосмотра призвана прекратить практику продажи операторами ТО диагностических карт (ДК) без проведения проверки автомобилей. Как сообщалось ранее, по примерным подсчётам, около 80% автовладельцев просто покупают техосмотр (не удостоверяясь в нормальном состоянии своего ТС), а плату за ДК воспринимают как «дополнительный налог».



Как отмечает «Коммерсант» со ссылкой на МВД, запуск обновлённой системы ЕАИСТО должен исключить фальсификации при проведении техосмотра. Дело в том, что, согласно новым правилам, все автомобили, отправляемые на осмотр, операторы ТО начнут фотографировать дважды: в начале и в конце их проверки. Эти снимки будут храниться в модернизированной информационной базе, выдавать их, в случае необходимости, смогут по запросу контролирующих органов.

Также весной все диагностические карты станут электронными: они будут подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью проверявшего автомобиль эксперта. Без такой подписи требуемый документ просто не сформируется в базе ЕАИСТО.



По данным издания, ведомство уже шесть раз получило отказ в запуске ЕАИСТО (с 2013 года). Сообщается, что приказ не утверждали в том числе из-за принципиального несогласия Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. По-прежнему остаётся проблема кражи доступа к системе: с его помощью злоумышленники могут формировать фальшивые диагностические карты.

В рамках модернизации системы, в которую было вложено 80 млн рублей, внедряется криптографическая защита передачи данных; кроме того, базу ЕАИСТО научили учитывать количество проведённых техосмотров и сравнивать её с пропускной способностью пункта ТО. Согласно контракту, работы в рамках заказа на обновление должны быть завершены через пару недель, 15 декабря.



Ожидается, что масштабная реформа техосмотра должна сократить число ДТП с участием технически неисправных машин. Судя по статистике ГИБДД, с января по сентябрь текущего года в России зафиксировали 5501 такую аварию, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В этих инцидентах погибло 808 человек (+3,1%), было ранено 7493 участника (+3,8%).

