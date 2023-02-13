В условиях дефицита: в РФ планируется наладить производство автокомпонентов

На российских автомобильных заводах сохраняется нехватка деталей, которая не позволяет организовать выпуск машин в плановом объёме. Кстати, из-за дефицита микрочипов тормозится автопроизводство по всему миру.

В РФ могут начать разрабатывать и выпускать контроллеры, датчики, модули управления, сенсорные системы и другие автокомпоненты. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники, сейчас представители профильных министерств вместе с руководителями российских компаний-разработчиков микроэлектроники обсуждают соответствующую стратегию.

Сообщается, что в этой работе приняли участие аналитики Б1 (представляет собой бывшее российское подразделение Ernst & Young). Согласно информации от источника, близкого к Минпромторгу РФ, проектирование и выпуск автокомпонентов в РФ – это «одна из возможных моделей в условиях санкций и глобального дефицита автоэлектроники». Он также отметил, что в ближайшее время дизайн-центры завершат подготовку соответствующих планов с учётом нужд местных автомобильных заводов.



О сроках реализации разрабатываемой стратегии информации пока нет. Один из источников издания лишь отметил, что сертификация компонентов для автомобилей «занимает время, поэтому планы долгосрочные».

В компании «Микрон» отметили, что автоэлектроника является «перспективным направлением» (у завода есть сертификат IATF 16949 – это стандарт для систем управления качеством поставщиков в автомобильной промышленности). Производитель ранее уже освоил выпуск компонентов для систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, осветительных приборов. Также в «Микроне» добавили, что у компании «есть возможность расширения номенклатуры».



По словам директора ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрия Корначева, для того, чтобы наладить выпуск автокомпонентов, достаточно нынешних производственных линий. Но, по его словам, если учитывать «загруженность российских полупроводниковых фабрик», запуск массового производства таких деталей, скорее всего, произойдёт не ранее 2024-2025 годов.

Российские производители отметили, что дефицит электронных компонентов продолжает влиять на выпуск автомобилей во всем мире. В РФ на это влияют ещё последствия кризиса, в частности, речь идёт об уходе некоторых игроков рынка автокомпонентов (например, компании Bosch). В АВТОВАЗе отметили, что в 2022 году компания смогла локализовать свыше 200 компонентов, из них часть приходится на электронные. Для аналогов иных деталей нашлись новые поставщики.



Стоит отметить, что сейчас нужды российского автопрома могут быть ниже, чем требуется для развития выпуска автокомпонентов в РФ. Так, по данным АЕБ, продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин в прошлом году рухнули почти на 60% до 687,4 тыс. единиц. Производство машин в РФ за тот же период снизилось ещё заметнее: Росстат отчитался о падении на 67% до 450 тыс. экземпляров.