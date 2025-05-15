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  • В Volkswagen считают, что гибриды типа range extender не нужны европейскому рынку

В Volkswagen считают, что гибриды типа range extender не нужны европейскому рынку

15.05.2025 792 0 0

По мнению главы марки Томаса Шефера, клиентам на старосветском рынке вполне будет хвать моделей VW с PHEV-установками.

Volkswagen недавно объявил о старте новой стратегии, согласно которой к 2027 году на китайский рынок будет выведено тридцать новых моделей марки. В прошлом месяце в рамках Шанхайского автосалона немецкий производитель представил несколько шоу-каров, каждый из которых впоследствии ляжет в основу серийной модели. Как ранее сообщал Kolesa.ru, одним из этого трио стал концептуальный кроссовер Volkswagen ID. Era.

Концепт ляжет в основу серийной модели – её роль исполнит полноразмерный трёхрядный кроссовер, производство которого будет налажено на мощностях СП SAIC-Volkswagen. Известно, что этот SUV оснастят гибридной силовой установкой типа range extender (REx), у которой ДВС механически не связан с колёсами, он работает лишь в режиме генератора для зарядки тяговой батареи на ходу.

На фото: концепт Volkswagen ID. Era

Пока что компания держит в секрете практически все подробности о гибридной системе Volkswagen ID. Era. Известно, что с полностью заряженной батареей большой кроссовер сможет проехать до 300 км без включения двигателя внутреннего сгорания. Совокупный запас хода в гибридном режиме с полным топливным баком превышает 1000 км.

Изначально в компании отметили, что серийные версии концептов, представленных в Шанхае, будут созданы «в Китае и для Китая», официальной информации по потенциальному экспорту не было. Однако, по данным британского издания Autocar ещё тогда, во время презентации новинок глава немецкой марки Томас Шефер отметил, что модели с гибридными установками REx могут стать «хорошим промежуточным этапом [между автомобилями с ДВС и электрокарами, – прим.ред.] для многих потребителей». Ещё топ-менеджер добавил, что такие силовые установки могут стать «актуальными для Европы».

Теперь, как отмечает издание, Томас Шефер «переобулся»: сейчас он считает, что гибриды типа range extender (серийная модель на базе Volkswagen ID. Era станет первой с такой «начинкой» в линейке марки), возможно, не «сыграют очевидной роли в европейской стратегии VW». Он сомневается, что старосветскому рынку вообще нужны подобные модели; по его мнению, они уже получили достаточное распространение в Поднебесной и, вероятно, «применимы» в США (на полноразмерных автомобилях), а Европе, по его словам, будет достаточно моделей с PHEV-установками.

Впрочем, глава бренда тут же отметил, что Volkswagen может рассмотреть возможность продажи серийных версий показанных в Китае концептов – ID. Era, ID. Aura и ID. Evo – по всему миру, но лишь при наличии «очевидного рыночного спроса и жизнеспособного экономического обоснования».

На фото: концепты Volkswagen ID. Evo, ID. Aura и ID. Era

Ещё Томас Шефер отметил, что у актуальных Volkswagen Golf, Passat, Tiguan и Tayron с plug-in гибридными силовыми установками большой запас хода. По его словам, замена этой системы на гибридную установку типа range extender – «вероятно, не лучший вариант». Очевидно, как минимум потому, что это потребовало бы солидных вложений, к которым производитель на данный момент не готов.

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