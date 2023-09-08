В минувшие выходные тишину провинциального города Юрьев-Польский Владимирской области наполнил рев моторов. Баха «Князь Владимир» – четвертый этап Чемпионата России по ралли-рейдам и этап серии «Трек Рейс» для стандартных машин – собрала чуть меньше тридцати экипажей. На торжественном параде на центральной площади исторического города Юрьев-Польский собралось много эксклюзивной техники. Гонщики провели для зрителей автограф-сессию.

Три дня спортсмены боролись за лидерство на скоростных трехмерных полевых дорогах, намотав в общей сложности под 450 км пробега. Не обошлось и без происшествий. Экипажи сходили с дистанции из-за различных поломок.

Бодро стартовали, но на двадцатом километре разбортировалось колесо в повороте. Антон Мельников пилот команды «Подмосковье»

На половине дороги закончилась вода в омывателе, с учетом наличия бродов и того, что мы боролись за секунды, это было критично. Я расстроилась. Хотелось ехать быстрее. Анастасия Нифонтова обладатель второго места в зачете ТЗ, команда «Подмосковье»

Первое место в зачете мотовездеходов занял экипаж из Белгорода – Алексей Черкесов и Антон Шевелев.

Экипажи двигались по дорожной книге, «легенде»; контроль скоростного режима, указание направления режима, дистанции до следующей позиции, информация о препятствиях, заданные организаторами гонки, возлагалась на штурмана. Слаженная работа двоих – первое место на пьедестале, как и получилось у московской гоночной команды «S&A Racing». Экипаж пришел первым в зачете Т2.

Голос штурмана – это голос в голове пилота. Важна интонация и громкость голоса. Металлический голос в ходе гонки и усиление по звуку, если надо привлечь внимание к опасному моменту. Александр Щанов штурман «S&A Racing»

Река Сега стала одной из самых зрелищных локаций. Гоночные болиды на скорости проходили этот участок, поднимая двухметровые стены воды. Особенно полоскаться понравилось команде ГАЗ РЕЙД Спорт на своей мятной Газели NEXT.

Живописные броды добавляли изюминку гонке. Жалко, что мало. Трасса очень понравилась. Она достаточно скоростная, но рабочая. Много приходилось работать с автомобилем. Скоростные участки сменялись медленными, этот рваный темп позволял держать концентрацию на протяжении всего маршрута. Это доставляет удовольствие пилоту. Алексей Игнатов пилот ульяновского экипажа на Газель NEXT, обладатели первого места в классе R

Триумфатором гонки в абсолютном зачете стал экипаж команды VRT из Санкт-Петербурга – Владимир Васильев (г. Санкт-Петербург) и Олег Уперенко (г. Брянск). Экипаж преодолел трехдневную дистанцию максимально быстро.

Непростая гонка, были проблемы с позиционированием точек, приходилось прямо искать их, чуть ли не останавливаясь в поворотах в «ноль», чтобы точка взялась прибором. Ну и непростые полевые дорожки. Когда представляешь езду между полей, то картинка рисуется одна. Но здесь нет такого как «километр прямо, направо, километр прямо, налево». Нет, здесь есть извилистая трасса, и порулить есть где! Владимир Васильев первый пилот экипажа – победителя бахи «Князь Владимир»

Андрей Рудской, перед бахой «Князь Владимир» находившийся на втором месте турнирной таблицы, оформил сход, не удержав автомобиль на скоростном участке. Тем не менее гонкой доволен.



Молодцы! Отличная гонка – компактно, уютно, близко, скоростная рулежная трасса. Единственный этап чемпионата в Центральном Федеральном Округе с удобным расположением и фактически полным отсутствием лиазонов. Из пожеланий – добавьте дистанции, поменьше ограничений скорости.

В гонке для стандартных машин, организованной совместно с ЗАО «ПО «ТРЕК» – заводу по изготовлению деталей подвески и рулевого управления для автомобилей отечественных и иностранных марок – и проводимой в рамках Чемпионата по тем же трассам, но с ограничением максимальной скорости 80 км/ч – «ТРЕК РЕЙС», тоже не обошлось без приключений.

Техническая часть подвела. Сломался нижний рычаг. В России до нас никто не ломал его на этой машине (Dodge Ram). Колесо вырвало, крыло замяло. Но мы приняли проблемы, устраним, чтобы в следующей гонке прийти первыми. Константин Чемодуров пилот пострадавшего экипажа

Штурман экипажа Кирилл Красташевский и по совместительству руководитель маркетинга ЗАО «ПО «ТРЕК» уже договорился с пилотом, что его компания предоставит все необходимые запчасти и экипаж проведет тесты продукции на следующей гонке.

Были грязные места, ямки приличные, где надо было ехать аккуратно, щадить машину. Петр Носатенко пилот экипажа, занявшего второе место

Ну а первое в гонке «ТРЕК РЕЙС» место уверенно забрали Владимир Осипенко и Юлия Смирнова на RAM TRX. Очередной зачет данной серии состоится в рамках пятого этапа Чемпионата России по ралли-рейдам 21-24 сентября в Ульяновске. По всем вопросам обращайтесь [email protected]



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