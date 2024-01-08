V8 ещё немного поживёт: пикап Ram 1500 Classic остаётся на 2024 модельный год

Пикап Ram 1500 четвёртого поколения DS дебютировал в далёком 2008 году, в 2018-м ему на смену пришёл пикап пятого поколения DT, но «четвёртый» Ram 1500 при этом остался в строю и всё ещё производится и продаётся наравне с «пятым», а чтобы две модели было проще различать, «четвёртый» Ram 1500 снабдили приставкой Classic.
Минувшей осенью корпорация Stellantis представила комплексно модернизированный Ram 1500 поколения DT, он выйдет на рынок в ближайшие месяцы. Напомним, что в ходе обновления этому пикапу серьёзно перетряхнули моторную гамму: на смену атмосферным V8 семейства HEMI пришла новая рядная бензиновая «битурбошестёрка» Hurricane. Между тем, как на днях выяснилось, младший 5,7-литровый V8 HEMI (401 л.с., 556 Нм) по-прежнему будет доступен в виде опции на Ram 1500 Classic, который пока не собирается в отставку и перейдёт в 2024 модельный год.
По данным журнала Car and Driver, в новом модельном году Ram 1500 Classic не получит никаких принципиальных изменений, однако заметно подорожает: цена пикапа с однорядной кабиной, задним приводом, 3,6-литровым бензиновым V6 (309 л.с., 365 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом» в базовой комплектации Tradesman увеличится с 34 340 до 40 700 долларов, а более богатая комплектация Warlock сохранит минимальный ценник на уровне 45 430 долларов. В гамме по-прежнему останутся версии с двухрядными кабинами (Quad Cab либо Crew Cab) и полным приводом. Список стандартного оборудования и опций, возможно, будет скорректирован.
Получается, что по минимальной цене Ram 1500 Classic 2024 модельного практически сравняется с дорестайлинговым пикапом пятого поколения, который всё ещё доступен для заказа, но обновлённый Ram 1500, относящийся к 2025 модельному году, может оказаться заметно дороже — цены на него пока не объявлены.
Сколько ещё Ram 1500 Classic продержится на конвейере, пока неизвестно, — американские коллеги полагают, что 2024 модельный год станет для него последним, что однако не мешает производить эту модель и в 2025 календарном году и даже позже.
Добавим, что параллельный выпуск двух поколений не позволил полноразмерным пикапам Ram по итогам прошлого года опередить основных конкурентов на домашнем рынке. По данным самих производителей продажи пикапов Ram в 2023 году в США составили 444 926 шт. (-5% по сравнению с АППГ), Ford F-Series разошёлся тиражом 750 789 шт. (+14,8%), Chevrolet Silverado продан в количестве 555 148 шт. (+6,1%).
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