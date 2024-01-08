V8 ещё немного поживёт: пикап Ram 1500 Classic остаётся на 2024 модельный год

Корпорация Stellantis предлагает устаревший Ram 1500 Classic как бюджетную альтернативу современным полноразмерным пикапам, но ожидаемое повышение цен может свести на нет его конкурентные преимущества.

Пикап Ram 1500 четвёртого поколения DS дебютировал в далёком 2008 году, в 2018-м ему на смену пришёл пикап пятого поколения DT, но «четвёртый» Ram 1500 при этом остался в строю и всё ещё производится и продаётся наравне с «пятым», а чтобы две модели было проще различать, «четвёртый» Ram 1500 снабдили приставкой Classic.

Ram 1500 Classic

Минувшей осенью корпорация Stellantis представила комплексно модернизированный Ram 1500 поколения DT, он выйдет на рынок в ближайшие месяцы. Напомним, что в ходе обновления этому пикапу серьёзно перетряхнули моторную гамму: на смену атмосферным V8 семейства HEMI пришла новая рядная бензиновая «битурбошестёрка» Hurricane. Между тем, как на днях выяснилось, младший 5,7-литровый V8 HEMI (401 л.с., 556 Нм) по-прежнему будет доступен в виде опции на Ram 1500 Classic, который пока не собирается в отставку и перейдёт в 2024 модельный год.



Ram 1500 Classic 1 / 2 Ram 1500 Classic 2 / 2

По данным журнала Car and Driver, в новом модельном году Ram 1500 Classic не получит никаких принципиальных изменений, однако заметно подорожает: цена пикапа с однорядной кабиной, задним приводом, 3,6-литровым бензиновым V6 (309 л.с., 365 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом» в базовой комплектации Tradesman увеличится с 34 340 до 40 700 долларов, а более богатая комплектация Warlock сохранит минимальный ценник на уровне 45 430 долларов. В гамме по-прежнему останутся версии с двухрядными кабинами (Quad Cab либо Crew Cab) и полным приводом. Список стандартного оборудования и опций, возможно, будет скорректирован.



Ram 1500 Classic

Получается, что по минимальной цене Ram 1500 Classic 2024 модельного практически сравняется с дорестайлинговым пикапом пятого поколения, который всё ещё доступен для заказа, но обновлённый Ram 1500, относящийся к 2025 модельному году, может оказаться заметно дороже — цены на него пока не объявлены.

Сколько ещё Ram 1500 Classic продержится на конвейере, пока неизвестно, — американские коллеги полагают, что 2024 модельный год станет для него последним, что однако не мешает производить эту модель и в 2025 календарном году и даже позже.



Ram 1500 Classic

Добавим, что параллельный выпуск двух поколений не позволил полноразмерным пикапам Ram по итогам прошлого года опередить основных конкурентов на домашнем рынке. По данным самих производителей продажи пикапов Ram в 2023 году в США составили 444 926 шт. (-5% по сравнению с АППГ), Ford F-Series разошёлся тиражом 750 789 шт. (+14,8%), Chevrolet Silverado продан в количестве 555 148 шт. (+6,1%).

