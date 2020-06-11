«Вертолётный» Tucker: раритет за 2 млн долларов загнали на диностенд

Tucker 48 — один из самых дорогих классических американских автомобилей, выпущенный тиражом всего 51 экземпляр. В январе седан с порядковым номером 31 цвета Waltz Blue Metallic был продан на аукционе Scottsdale в Аризоне за 2 040 000 долларов и попал в руки правнуков Престона Такера.

О седане Tucker 48 с номером шасси 1034 мы подробно рассказывали накануне аукциона. Здесь вкратце напомним, что этот экземпляр, возможно, лучший из сохранившихся. На момент продажи его пробег составлял менее 10 тысяч километров, состояние — полностью оригинальное, без реставрации.

Для своего времени, то есть конца 40-х, Tucker 48 был совершенно революционным в плане техники и дизайна автомобилем, который однако вместе с его создателем, Престоном Такером, стал жертвой заговора со стороны крупных автоконцернов. Они погубили молодую и дерзкую компанию Tucker Corporation. Её первая и единственная модель Tucker 48 так и не стала массовой, но впоследствии оказалась очень желанной в кругу автомобильных коллекционеров, особенно после 1988 года, когда в прокат вышел фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Такер: Человек и его мечта», посвящённый Престону Такеру, которого блестяще сыграл Джефф Бриджес.



Проданный в январе седан 1034 попал в руки Пола и Шона Такеров, правнуков-близнецов Престона Такера, которые вместе с мастерской Ida Automotive занимаются обслуживанием и реставрацией машин Tucker. Мастерской этой владеют Роб и Боб Айда. Отец Боба был в свое время официальным дилером марки Tucker. В общем, раритет оказался у опытных специалистов, чтобы пройти тщательную проверку всех узлов и агрегатов. Финалом этой проверки стал замер мощности на диностенде, который должен был показать, что в машине всё исправно, и лишних механических потерь в ней нет.



Автомобиль сонащён 5,5-литровой оппозитной «шестёркой» Franklin O-335, которая изначально имела воздушное охлаждение и предназначалась для вертолётов. Такер приспособил её для автомобиля и добавил воздушное охлаждение. Заявленная отдача составляла 168 л.с. и 504 Нм. В паре с этим мотором установлена 4-ступенчатая МКП с электровакуумным приводом переключения передач.



Замер мощности производился на шассийном стенде, имеющим известные недостатки и погрешности, но для более точного замера на моторном стенде потребовалось бы разобрать автомобиль, а это негативно отразилось бы на его исторической и коммерческой ценности. В итоге получилось 118 л.с. и 287 Нм. Узнать точное значение на коленвале при таком измерении невозможно, но грубые прикидки дают 147 л.с. и 359 Нм. Это вполне ожидаемый результат, свидетельствующий о том, что силовой агрегат находится в хорошей кондиции и никаких серьёзных вмешательств в ближайшее время не потребует.

