Vespera Iride Evo 5: крутой рестомод в стиле Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II

Компания Vespera Automobili из итальянского города Савона представила рестомод Iride Evo 5 на базе седана Mercedes-Benz W201, стилизованный под его самую мощную и раритетную версию Evolution II, при этом техническая начинка комплексно модернизирована.

Vespera Iride Evo 5 — это итальянский ответ немецкому рестомоду HWA Evo от создателей AMG: тот же стиль, но другая техническая начинка, причём итальянский спортседан получился гораздо мощнее немецкого. Iride (Ирида) — это древнегреческая богиня радуги, а название компании Vespera происходит от латинского слова Vesper, означающего планету Венера, появляющуюся на небосклоне во время заката.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Идея проекта Vespera Iride Evo 5 состоит в том, чтобы воссоздать на современном уровне легендарный спортседан Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II образца 1990 года, который был выпущен тиражом 502 экземпляра, согласно тогдашним правилам омологации машин для кузовного чемпионата DTM. Оригинальный Evo II считается вершиной эволюции седана Mercedes-Benz W201, уцелевшие экземпляры сегодня стоят на вторичном рынке целое состояние, но для создания рестомода достаточно обычного хорошо сохранившегося седана W201 поздних лет выпуска.

1 / 2 2 / 2

Снаружи Vespera Iride Evo 5 сразу идентифицируется как Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II, однако если присмотреться внимательнее, то можно увидеть отсутствие меседесовских эмблем на кузове, современную оптику и более изощрённое аэродинамическое оперение — например, установленное на крышке багажника антикрыло с двумя лихо завёрнутыми вверх спойлерами. Всё наружное оперение выполнено из углепластика, а силовой каркас значительно усилен.

Подвеска модернизирована, но подробности не сообщаются, известно только, что колея расширена на 20 мм. Мощные дисковые тормоза позаимствованы непосредственно у версии Evolution II. В распухших колёсных арках красуются роскошные диски OZ Rally Racing.

Интерьер рестомода пока не рассекречен, но и там обещано полное обновление в сочетании с изысканной отделкой в лучших итальянских традициях с использованием кожи, алькантары и карбона.

Оригинальный Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution II оснащался 4-цилиндровым 2,5-литровым бензиновым «атмосферником» M102 (235 л.с., 245 Нм), а компания Vespera выбрала для своего проекта 6-цилиндровый 2,6-литровый M103, который тоже ставился на Mercedes-Benz W201, но выдавал максимум 166 л.с. Для рестомода рабочий объём этого двигателя увеличен до 3,0 л, заменены практически все компоненты и установлен высокопроивзодительный турбокомпрессор, благодаря чему отдача выросла до 765 л.с и 910 Нм (у HWA Evo максимум 500 л.с.). Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую МКП и самоблокирующийся дифференциал. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, максимальная скорость — 299 км/ч.

Цена и дата начала производства Vespera Iride Evo 5 пока не объявлены, но ясно, что тираж будет небольшим, а каждый экземпляр — уникальным, сконфигурированным в соответствии с пожеланиями конкретного клиента.