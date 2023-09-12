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  • «Вездеходер 2023» вновь соберёт самых активных участников индустрии

«Вездеходер 2023» вновь соберёт самых активных участников индустрии

12.09.2023 43 0 0

1-3 декабря в московском ЦВК «Экспоцентр»  уже в пятый раз пройдёт единственная в России выставка вездеходной техники «Вездеходер 2023».

На одной площадке будут представлены последние достижения вездеходостроения, разработки российских конструкторов и уникальная техника, предназначенная не только для активного отдыха, но и для выполнения рабочих задач большинства добывающих отраслей в условиях бездорожья.

Многообразие отечественных вездеходов

Российские производители выпускают вездеходы всех видов: на шинах низкого давления, гусеничные и даже шнекороторные. Некоторые из них существуют в единственном экземпляре, другие уже стали серийными, а третьи пока являются прототипами и ждут своего часа. На «Вездеходере 2023» будет представлен весь спектр вездеходной техники различных типов и назначения: для охоты, рыбалки и активного отдыха, для решения задач нефтегазовой области, геологических изысканий и экспедиций.

В прошлом году в выставке приняли участие вездеходы Severtrucks, «Лесник», «Русак», «Тайпан», «Архант», Sherp, Fenix, Tracker, «Кекур», Enwix, «Сокол», «ЛитЛ», «Сергеев Динамикс», BigBo, «Шатун-Медведь», Billy’s Garage, Dozor, «Кракен», «Секач», «Триумф», Athlete, Khan и другие.

Встречи представителей индустрии

На выставке «Вездеходер 2022» прошла Конференция о проблемах индустрии вездеходной техники при поддержке Ассоциации производителей вездеходной техники с участием представителей исполнительной и законодательной власти РФ. Спикеры подняли проблемы отрасли, а также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и варианты совместной работы с представителями власти.

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В этом году участники вновь соберутся, чтобы подвести итоги года, а также определить дальнейшие шаги в развитии вездеходной индустрии.

Разработки российских конструкторов

В рамках выставки «Вездеходер 2022» прошёл «Кубок конструкторов». Изобретатели из разных уголков России смогли представить свои разработки экспертам в видеоформате. Проекты мастеров оценивали конструктор Алексей Гарагашьян, дизайнер Святослав Саакян и производитель снегоходов «Лесник» Андрей Иванов.

«Вездеходер 2023» вновь станет площадкой для реализации самых смелых и амбициозных проектов.

Выставка пройдет 1-3 декабря 2023 года по адресу г. Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр».

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