Поправки, которые касаются водителей, вступили в силу: речь идёт о «запрете определённых действий». То есть теперь суды ещё до окончания процесса могут лишать прав тех автомобилистов, которые стали виновниками аварий с тяжкими последствиями (то есть с погибшими или получившими серьёзные травмы). Отметим, раньше подобных прав у них не было из-за чего даже обвиняемые в «пьяных ДТП» продолжали по закону управлять ТС до окончания процесса.

Согласно новой редакции Уголовно-процессуального кодекса РФ, один из пунктов заключается в запрете на управление «автомобилем или иным ТС, если совершённое преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств» (статья 105.1). По мнению адвокатов, нынешние поправки позволили устранить важный пробел в российском законодательстве.

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2014 0 0 14.02.2018

Вступившие в силу поправки предполагают, что на период следствия автомобилисту могут запретить садиться за руль. Мера будет действовать до того момента, когда суд решит вопрос о том, виновен он или нет, или же до прекращения уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, если вопрос о лишении прав касается административного правонарушения, то суды, как правило, весьма оперативно выносят соответствующие решения. Основная проблема заключалась в фигурантах уголовных дел: такие процессы иногда длятся даже не один год, при этом всё это время виновник ДТП с жертвами мог водить ТС. В практике нередки случаи, когда за этот период такой автомобилист мог снова сесть за руль пьяным и стать виновником новой аварии.

На данный момент этот запрет есть только на бумаге. Несмотря на то, что новая редакция УПК уже вступила в силу, законодатели пока что так и не задумались о том, чтобы ввести ответственность для нарушителей в соответствии с поправками.

С инициативой во введению «запрета определённых действий» выступило правительство РФ. Первое чтение этот документ прошёл ещё в декабре 2016 года. Ранее юристы выступали против введения запрета садиться за руль для тех, чья вина в ДТП ещё не доказана.

В законодательстве в скором времени должны ликвидировать ещё один пробел, он касается преимуществ, которые получают те виновники «пьяных ДТП», которые скрылись с места происшествия, по сравнению с теми, которые остались ждать полицию. Санкции для тех, кто пришёл с повинной спустя время (когда тест на состояние опьянения уже не провести), менее строгие. С этим предложили бороться с помощью введения уголовной ответственности за побег с места аварии.