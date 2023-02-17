Владельцы электромобилей смогут не платить за проезд по платным трассам в РФ

Такая «льгота» для собственников «зелёных» машин будет действовать с начала следующего месяца и до конца текущего года.

Ранее уже не раз говорилось о том, что для увеличения спроса на электромобили необходимо не только достаточное количество электрозаправок, но и определённые льготы, которые сделали бы стоимость владения «зелёным» транспортным средством дешевле. В качестве одной из таких льгот уже не первый год предлагалось сделать платные трассы в РФ бесплатными для собственников электрокаров. В скором времени соответствующий эксперимент будет запущен.

На фото: самый популярный новый электромобиль в РФ в 2022 году – Tesla Model Y

О планах по введению временно действующей льготы узнал «Коммерсант»: правительство РФ приняло решение разрешить владельцам электромобилей бесплатно пользоваться платными дорогами. Такое исключение будет действовать в качестве эксперимента: он стартует 1 марта, а завершить его планируется в конце текущего года.



Эксперимент совместными усилиями реализуют Минэкономики и госкомпания «Автодор». Не платить можно будет за проезд по федеральным платным трассам М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и ЦКАД, а также по участку М-11 с 15 по 58 км (здесь оператором является Северо-Западная концессионная компания; СЗКК) и по обходу Одинцово (оператор – ООО «Новое качество дорог»).

На фото: Evolute i-Joy

Стоит отметить, что эксперимент не распространится на Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, на платные дороги Псковской области и иные региональные платные трассы: здесь за проезд по-прежнему платить придется всем, в том числе собственникам «электричек».



Для того чтобы воспользоваться льготой, владельцам электромобилей понадобится бесконтактный транспондер T-pass, который можно либо купить, либо взять в аренду. При этом собственнику «зелёной» машины необходимо будет предъявить в офисе поддержки ООО «Автодор – Платные дороги» документы, которые подтвердят, что транспортное средство имеет полностью электрическую «начинку» (в их роли может выступить СТС или ПТС).

Стоит отметить, что за «зайцами» будут внимательно следить: в их роли могут выступить те, кто установит «льготный транспондер» на другой автомобиль – с двигателем внутреннего сгорания. Таких автовладельцев будут выявлять, со счетов спишут полную стоимость поездки по платной дороге, а транспондер отключат от участия в акции (при этом возможности подключиться к ней повторно у нарушителей не будет). Отслеживать «зайцев» система будет автоматически.

На фото: Volkswagen ID.4 (версия для китайского рынка)

Предполагается, что в случае если эксперимент признают успешным, льготу могут оставить и в дальнейшем, при этом бесплатный проезд для владельцев электротранспорта будет осуществляться на всех платных дорогах в РФ. Для этого понадобятся поправки к закону «Об автомобильных дорогах», которые совместными усилиями подготовят Минтранс и Минфин.



Отметим, согласно статистике ГИБДД, в РФ на момент конца 2022 года в общей сложности было зарегистрировано 22,5 тыс. легковых электромобилей, что на 60% больше, чем было в 2021-м. Стоит отметить, что в некоторых регионах для собственников электрокаров уже предусмотрены льготы. Так, в столице они могут бесплатно пользоваться платными парковками, зарядными станциями и не платят транспортный налог.

