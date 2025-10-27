Новинки ×
  • Владеть, но не ездить: Ferrari F76 — первая модель Скудерии, выпущенная в формате NFT

Владеть, но не ездить: Ferrari F76 — первая модель Скудерии, выпущенная в формате NFT

27.10.2025 343 1 1

Компания Ferrari представила виртуальный суперкар F76, доступный для покупки участникам клуба Ferrari Hyperclub в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Каждый экземпляр будет сконфигурирован под конкретного клиента, таким образом будет гарантирована его уникальность.

Ferrari всегда охотно продавала лицензии на свои реальные машины производителям видеоигр, но сама этим делом до недавнего прошлого всерьёз не увлекалась и специальных машин для цифровых миров не разрабатывала. В 2022 году концепция изменилась: руководство Скудерии решило максимально широко монетизировать имя Ferrari, развивая бренд в том числе в строну фэшн-индустрии и компьютерных игр, тогда появился первый виртуальный суперкар Ferrari Vision Gran Turismo для игры Gran Turismo 7, ну а в минувшую субботу был представлен первый Ferrari из мира блокчейн — F76.

1 / 2
2 / 2

Ferrari F76 — это NFT-проект, который будет доступен для покупки членам эксклюзивного клуба Ferrari Hyperclub. Вкратце объясним для неспециалистов, что такое NFT-проект. Это виртуальный объект, на который можно купить право собственности, хотя по сути это всего лишь 3D-модель, связанная с уникальной записью в блокчейне. Приобрести NFT можно за криптовалюту и затем наслаждаться самым фактом владения уникальным шедевром цифрового инжиниринга. Уникальность будет достигнута путём различных настроек в части внешнего и внутреннего оформления суперкара, сама 3D-модель модель будет для всех клиентов одна.

Своё название Ferrari F76 получил в честь первой победы Ferrari в Ле-Мане в далёком 1949 году, то есть 76 лет назад — это был Ferrari 166 MM, которым поочерёдно управляли Луиджи Чинетти и лорд Селсдон, он же Питер Митчелл-Томсон. В дизайне Ferrari F76 нетрудно увидеть черты актуального реального флагманского суперкара Ferrari F80, но форма NFT-суперкара оптимизирована с помощью генеративных технологий (читай искусственного интеллекта), которые позволили создать более тесный сплав между дизайном и функцией.

Аэродинамическая эффективность в её понимании искусственным интеллектом определила необычную верхнюю поверхность Ferrari F76 с разделённым на две части кокпитом и центральной ложбиной, по которой пробегает воздух от переднего сплиттера до заднего аниткрыла. Боковины с вентиляционными чешуйками напоминают экзоскелет. Четыре задних фонаря разместились рядком под антикрылом, а узкие сдвоенные фары представляют собой выдвижную конструкцию, как у дорожных Ferrari периода 1970-х и 1980-х, только из-за особенностей формы передка эти фары выдвигаются не вверх, а вниз.

Салон Ferrari F76 детально не показан, известно только, что всё управление реализовано «по проводам», что развязало разработчикам руки по части компоновки. Информации о силовой установки Ferrari F76 нет, потому что нет никакой силовой установки — она NFT-проекту просто не нужна, он не про езду, даже виртуальную, а про владение арт-объектом. Сколько стоит Ferrari F76, знают только немногочисленные члены клуба Ferrari Hyperclub.

спортивные авто суперкары новинки Ferrari
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
27.10.2025 19:13
Максим Сахаров

Итальяшки решили похайпиться на мошенничестве, смотрю. В принципе Феррари давно вместо реальных дел сомнительным пиаром занимались, но тут уж прямо совсем "весело".

Новые статьи

Статьи / Автотовары Почему параллельный импорт не позволяет экономить на оригинальных автокомпонентах С запуском параллельного импорта многим автовладельцам казалось, что у них появится отличная возможность купить оригинальные запасные части гораздо дешевле, чем раньше. Что получилось в реал... 204 1 0 27.10.2025
Статьи / Мнение без фильтров Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган Я редко читаю надписи на футболках: есть чтиво и поинтереснее. Но один принт моё внимание всё-таки как-то раз привлёк. На нём поверх изображения машинки по-английски было написано что-то тип... 336 4 1 27.10.2025
Статьи / Авто и технологии Перегрев, коррозия, закупорка каналов: что будет, если залить не тот антифриз Пока двигатель не начнёт перегреваться или не придёт пора регламентной замены охлаждающей жидкости, большинство автовладельцев не задумывается об антифризе. Но как только происходит одно из... 1134 0 1 27.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 14686 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13235 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Культурный код с наддувом: опыт владения турбированным ВАЗ-21214 Принято считать, что на городских улицах и тем более – на шоссейных магистралях ужасающе медлительной, шумной и прожорливой Ниве делать нечего. Вялый мотор, да еще и задушенный кондиционером... 12383 18 1 16.10.2025
Обсуждаемое
11 Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Au...
7 В погоню за Мерседесом: General Motors анонсировала автопилот третьего...
4 Сколько правил ни пиши: бессмертные обочечники и сомнительный слоган
Новые комментарии
Change privacy settings