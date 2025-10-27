Владеть, но не ездить: Ferrari F76 — первая модель Скудерии, выпущенная в формате NFT

Ferrari всегда охотно продавала лицензии на свои реальные машины производителям видеоигр, но сама этим делом до недавнего прошлого всерьёз не увлекалась и специальных машин для цифровых миров не разрабатывала. В 2022 году концепция изменилась: руководство Скудерии решило максимально широко монетизировать имя Ferrari, развивая бренд в том числе в строну фэшн-индустрии и компьютерных игр, тогда появился первый виртуальный суперкар Ferrari Vision Gran Turismo для игры Gran Turismo 7, ну а в минувшую субботу был представлен первый Ferrari из мира блокчейн — F76.

Ferrari F76 — это NFT-проект, который будет доступен для покупки членам эксклюзивного клуба Ferrari Hyperclub. Вкратце объясним для неспециалистов, что такое NFT-проект. Это виртуальный объект, на который можно купить право собственности, хотя по сути это всего лишь 3D-модель, связанная с уникальной записью в блокчейне. Приобрести NFT можно за криптовалюту и затем наслаждаться самым фактом владения уникальным шедевром цифрового инжиниринга. Уникальность будет достигнута путём различных настроек в части внешнего и внутреннего оформления суперкара, сама 3D-модель модель будет для всех клиентов одна.

Своё название Ferrari F76 получил в честь первой победы Ferrari в Ле-Мане в далёком 1949 году, то есть 76 лет назад — это был Ferrari 166 MM, которым поочерёдно управляли Луиджи Чинетти и лорд Селсдон, он же Питер Митчелл-Томсон. В дизайне Ferrari F76 нетрудно увидеть черты актуального реального флагманского суперкара Ferrari F80, но форма NFT-суперкара оптимизирована с помощью генеративных технологий (читай искусственного интеллекта), которые позволили создать более тесный сплав между дизайном и функцией.

Аэродинамическая эффективность в её понимании искусственным интеллектом определила необычную верхнюю поверхность Ferrari F76 с разделённым на две части кокпитом и центральной ложбиной, по которой пробегает воздух от переднего сплиттера до заднего аниткрыла. Боковины с вентиляционными чешуйками напоминают экзоскелет. Четыре задних фонаря разместились рядком под антикрылом, а узкие сдвоенные фары представляют собой выдвижную конструкцию, как у дорожных Ferrari периода 1970-х и 1980-х, только из-за особенностей формы передка эти фары выдвигаются не вверх, а вниз.

Салон Ferrari F76 детально не показан, известно только, что всё управление реализовано «по проводам», что развязало разработчикам руки по части компоновки. Информации о силовой установки Ferrari F76 нет, потому что нет никакой силовой установки — она NFT-проекту просто не нужна, он не про езду, даже виртуальную, а про владение арт-объектом. Сколько стоит Ferrari F76, знают только немногочисленные члены клуба Ferrari Hyperclub.