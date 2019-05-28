Власти решили, что рекламные щиты не мешают дорожному движению

Действие нескольких пунктов недавно вступившего в силу ГОСТа было отменено. На этом настоял Росстандарт.

Рекламные конструкции, расположенные вдоль дорог, признали не мешающими движению водителей. Это решение приняли в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии. Таким образом были устранены противоречия в ныне действующих ГОСТах, один из которых разрешал установку рекламных щитов, а второй – запрещал.

ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы» вступил в силу в сентябре 2018 года. Согласно ему, с июля 2019-го все рекламные конструкции признавались незаконными. Отсрочка понадобилась из-за того, что продолжает действовать более старый ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Он разрешает устанавливать вдоль дорог наружную рекламу.

Как сообщает РБК, если бы отложенные поправки нового «дорожного» ГОСТа вступили в силу, то вне закона оказалось бы до 80% от общего количества рекламных конструкций в стране. По подсчётам Национальной ассоциации визуальных коммуникаций, которая объединяет крупнейших операторов наружной рекламы, в 50 крупнейших городах РФ в апреле было более 154 тыс. рекламных конструкций. В прошлом году суммарный доход владельцев наружной рекламы составил 34,9 млрд рублей. В предыдущем — 33,8 млрд рублей.

В Росстандарте заявили, что положения нового «дорожного» ГОСТа ставили запрет, по сути, на целый сегмент рекламного рынка. При этом разработчики не представили конкретных данных и результатов исследований о возможном негативном влиянии рекламных конструкций на безопасность дорожного движения. Поэтому спорные пункты решили из стандарта просто исключить.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Росавтодор хочет взять под контроль рекламу вдоль трасс. В нынешних законах есть положения об используемых цветовых решениях рекламных конструкций, а также перечислены запретные места для расположения рекламных щитов, в их числе: железнодорожные переезды, наземные пешеходные переходы, тоннели, пункты взимания платы и т.д.

Прошлым летом сообщалось, что Федеральное дорожное агентство, владеющее придорожной землёй, пропишет единые требования для размера, формата и оформления рекламных щитов и баннеров. В этом проекте появится также перечень разрешённых мест для установки рекламных конструкций.

Раньше против рекламы вдоль дорог выступали в Министерстве внутренних дел (МВД). По мнению правоохранителей, такие конструкции отвлекают внимание водителей, что, в свою очередь, может привести к ДТП. При этом, отметим, ведомство использует такие щиты и баннеры для размещения социальной рекламы, направленной на соблюдение водителями ПДД.