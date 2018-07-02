1 июля 2018 года в силу вступили поправки в российские Правила дорожного движения. Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил изменения в июле прошлого года. Новые ПДД позволяют региональным властям ограничивать в населённых пунктах движение транспорта с высоким уровнем выбросов вредных веществ.

Разработанная Минтрансом РФ инициатива вводит в ПДД несколько новых дорожных знаков, в их числе «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств». С его помощью власти смогут запрещать движение машин, чей экологический класс ниже того значения, которое указано на знаке. При этом для тяжеловозов есть свой дорожный знак – «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей».

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Власти регионов также могут начать устанавливать таблички «Экологический класс транспортного средства» вместе со знаками «Движение механических транспортных средств запрещено», «Движение грузовых автомобилей запрещено», «Движение мотоциклов запрещено», «Поворот запрещён» и другими.

Экокласс автомобилей указывается в свидетельстве о регистрации (с 2010 года). По подсчётам «Автостата», в России на начало 2018 года было зарегистрировано 42,4 миллиона легковых автомобилей. Из них 13% оснащены двигателями класса «Евро-5», 28,7% – «Евро-4», 14,6% – «Евро-3», 12,2% – «Евро-2», 4,4% – «Евро-1», 27% – «Евро-0». Напомним, в стране насчитывается примерно 7,7 миллиона легковых машин (18,2%) в возрасте 10-15 лет и 14,5 миллиона (34,2%) – старше 15 лет. Практически у всех из них экокласс не указан.

Следить за соблюдением новых ПДД будут дорожные камеры и инспекторы ДПС. Сотрудники ГИБДД по информационной базе МВД проверят данные об экоклассе автомобилей. Инспекторы, которые останавливают машины на дороге, смогут узнать экологический класс из СТС. Какое наказание будут применять к нарушителям, неизвестно.

Нет пока также и ГОСТов, в которых закрепят правила применения новых дорожных знаков. Как сообщает «Коммерсант», их подготовкой занимается входящий в Минтранс институт «РосдорНИИ». Дату появления документов в ведомстве не называют. Без этих ГОСТов производители не начнут выпускать требуемые дорожные знаки. То есть пока новые ПДД существуют лишь на бумаге, и вряд ли в ближайшее время дороги российских городов заполнят знаки, ограничивающие движение неэкологичных машин.

В Европе ограничения на движение автомобилей в зависимости от экокласса действуют в 14 странах (в 220 городах). За рубежом введены LEZ (low-emission zone), то есть зоны малых выбросов). На карте красным цветом отмечены места, где за въезд в определённые зоны взимается плата (для всех машин), зелёным – места с ограничениями по экоклассу, синим – места, действуют определённые правила (можно / нельзя проехать зависит от времени, конкретных улиц и т.д.). В европейских странах единых правил пока что нет. Сейчас местные власти решают этот вопрос самостоятельно.

Кстати, владельцам новых автомобилей Lada, которые продаются в ряде стран Европы, бояться ограничений не надо, так как эти автомобили доведены до экокласса «Евро-6».