Вместо Hyundai Santa Fe: в России стартовало производство флагманского кроссовера BAIC X7

Калининградский завод Автотор объявил о старте промышленной сборки кроссовера BAIC X7. И это уже пятая модель китайского концерна, получившая российскую «прописку»: ранее предприятие освоило выпуск седанов BAIC U5 Plus, рамных внедорожников BAIC BJ40, паркетников BAIC X35 и BAIC X55. Как сообщили в пресс-службе Автотора, подготовка к началу производства «икс-седьмого» началась в июне, она включала обучение персонала, внедрение и тестирование программного обеспечения для оборудования, которое используется на операциях по установке и проверке работы электронных систем машины. Также была изготовлена специальная оснастка, еще дооборудовали отдельные посты на конвейерной линии.

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Напомним, в Китае модель Beijing X7 (марку Beijing используют в основном на домашнем рынке) дебютировала в 2020-м, она считается флагманом линейки «легковых SUV» компании (то есть без учета серии BJ). Весной года нынешнего на родине стартовал рестайлинговый кроссовер – с безрамочной радиаторной решеткой, иной оптикой и модернизированным салоном. Но у нас пока наладили сборку дореформенного кросса. Впрочем, и в КНР такой паркетник еще в строю.



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Длина дорестайлингового BAIC X7 равна 4710 мм, ширина – 1892 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, по габаритам кросс сопоставим с Hyundai Santa Fe предыдущего поколения, который, кстати, до начала всем известных событий для РФ делал как раз Автотор.



Дореформенный BAIC Beijing X7 для Китая

Заявлено, что на российском рынке X7 предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5, она выдает 180 л.с. и 270 Нм (в Китае – 188 л.с. и 275 Нм), мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. В Поднебесной Beijing X7 еще бывает в виде подзаряжаемого гибрида, но для РФ такая версия не анонсирована.



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Список оснащения нашего BAIC X7 еще не раскрыт. В КНР модели положены 18- или 19-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиасистемы, двухзонный климат-контроль с отдельной сенсорной панелью управления, подогрев и вентиляция передних сидений, электропривод багажной двери.



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Точную дату старта продаж «икс-седьмого» Автотор не объявил. Что же касается цен, то, скорее всего, в российской линейке BAIC новый кросс расположится между паркетником X55 (от 2 950 000 рублей) и рамным внедорожником BJ40 (от 4 350 000 рублей).

