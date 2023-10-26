Вместо Hyundai Santa Fe: в России стартовало производство флагманского кроссовера BAIC X7

Калининградский завод Автотор объявил о старте промышленной сборки кроссовера BAIC X7. И это уже пятая модель китайского концерна, получившая российскую «прописку»: ранее предприятие освоило выпуск седанов BAIC U5 Plus, рамных внедорожников BAIC BJ40, паркетников BAIC X35 и BAIC X55. Как сообщили в пресс-службе Автотора, подготовка к началу производства «икс-седьмого» началась в июне, она включала обучение персонала, внедрение и тестирование программного обеспечения для оборудования, которое используется на операциях по установке и проверке работы электронных систем машины. Также была изготовлена специальная оснастка, еще дооборудовали отдельные посты на конвейерной линии.
Напомним, в Китае модель Beijing X7 (марку Beijing используют в основном на домашнем рынке) дебютировала в 2020-м, она считается флагманом линейки «легковых SUV» компании (то есть без учета серии BJ). Весной года нынешнего на родине стартовал рестайлинговый кроссовер – с безрамочной радиаторной решеткой, иной оптикой и модернизированным салоном. Но у нас пока наладили сборку дореформенного кросса. Впрочем, и в КНР такой паркетник еще в строю.
Длина дорестайлингового BAIC X7 равна 4710 мм, ширина – 1892 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, по габаритам кросс сопоставим с Hyundai Santa Fe предыдущего поколения, который, кстати, до начала всем известных событий для РФ делал как раз Автотор.
Заявлено, что на российском рынке X7 предложат с бензиновой турбочетверкой 1.5, она выдает 180 л.с. и 270 Нм (в Китае – 188 л.с. и 275 Нм), мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. В Поднебесной Beijing X7 еще бывает в виде подзаряжаемого гибрида, но для РФ такая версия не анонсирована.
Список оснащения нашего BAIC X7 еще не раскрыт. В КНР модели положены 18- или 19-дюймовые колеса, панорамный люк в крыше, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедиасистемы, двухзонный климат-контроль с отдельной сенсорной панелью управления, подогрев и вентиляция передних сидений, электропривод багажной двери.
Точную дату старта продаж «икс-седьмого» Автотор не объявил. Что же касается цен, то, скорее всего, в российской линейке BAIC новый кросс расположится между паркетником X55 (от 2 950 000 рублей) и рамным внедорожником BJ40 (от 4 350 000 рублей).
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