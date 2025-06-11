Вне дорог: более 100 спортсменов выйдут на «УРАЛьский рубеж» и «RFC GS URAL 2025»

С 12 по 15 июня 2025 года на уральских просторах впервые пройдет интересный и захватывающий автопроект, который объединит в себе несколько спортивных соревнований: этап чемпионата России по ралли-рейдам, грузовой трак-триал и кубок Челябинской области по автомобильному спорту в дисциплине джип-триал «RFC URAL 2025». А также SINTEC RACE – гонка для серийных внедорожников, открытая всем желающим, подать заявку на участие можно на сайте Rosrr.com.

Инициаторы проекта НП – «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов» совместно с РСОО «Федерация автомобильного спорта Челябинской области», РОО «Федерация автомобильного спорта Республики Башкортостан» при поддержке АО «Автомобильный завод «Урал».

Торжественное открытие соревнований состоится 12 июня на центральной площади Миасса (Челябинской области) с 11:00 до 14:30. В программе: парад участников соревнований, доступ к спортивным автомобилям, выступления творческих коллективов на сцене и прочие активности.

Далее зрителей приглашают в «Солнечную долину» (координаты 55.043972, 59.964515). С 16:00 до 19:00 на территории всесезонного курорта, расположенного в одном из самых живописных уголков Уральского горного массива, у подножья горы Известная, в 150 км от Челябинска и в 250 км от Екатеринбурга, все желающие смогут наблюдать, как спортсмены готовят технику к заездам в ралли-рейде «Уральский рубеж», взять автограф, стать участником праздничной программы.

13 и 14 июня соревнования пройдут на разных локациях, и везде зрителей ждут захватывающее зрелище и насыщенная развлекательная программа. С 10:00 до 20:00 на полигоне в районе Поликарпова пруда (координаты 55°04′48″ 60°04′12″) пройдут соревнования среди полноприводных автомобилей – RFC’ GLOBAL SERIES, а также TRUCK TRIAL – соревнования на грузовых автомобилях, приглашены к участию спортивные команды УралМоторСпорт (АЗ «Урал»), «КАМАЗ», автозавода «ГАЗ» и «МАЗ» и другие. Формат соревнования – небольшие по протяженности специальные секции с лимитом времени на их прохождение экипажем. Главная задача экипажа – выбор уникальной тактики прохождения специальной секции, при которой им будет получено минимальное количество штрафных очков.

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Лагерь участников RFC’ GLOBAL SERIES и TRUCK TRIAL расположится на полигоне в районе Поликарпова пруда.

Лагерь участников ралли-рейда «Уральский рубеж», а также старт и финиш располагается на территории курорта «Солнечная долина».

Маршрут для участников ралли-рейда «Уральский рубеж» пройдет на территории двух субъектов Российской Федерации – Челябинской области и Республики Башкортостан, составит 600 километров с перепадами высот 500-600 м, густыми рощами, бродами и топкими участками.

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В первый день гонка изобилует красивыми пейзажами: предгорье с каменистыми участками, большими рощами, многочисленными бродами. Второй день гоняем по сельхозугодиям Магнитогорска, где участникам надо быть предельно осторожными, так как равнины Черноземья опасны топкими местами и логами в воде. Третий день гонки снова возвращаемся в предгорье и места силы Урала. Несколько спецучастков гонки проходят через центр города Учалы (республика Башкортостан), где местные жители смогут поприветствовать спортсменов. Александр Грачев главный судья и руководитель гонки,

Фото из личного архива Александра Грачева

Любители на внедорожниках могут попробовать свои силы в SINTEC RACE – гонке для серийных внедорожников. Спецгонка в рамках «Уральского рубежа» проходит при поддержке официального технического партнера – производителя моторных масел и смазочных материалов компании SINTEC Lubricants.

Следующей точкой в маршруте ралли-рейда будет Магнитогорск. Город встретит автоколонну 13 июня. На территории городского курорта «Притяжение» (Советская улица, 132/1, координаты: 53.373691, 58.957601) будут организованы масштабная экспозона всей техники и бивуак участников (стоянка техники – прим.авт). Два дня, 13 и 14 июня, с 16 до 19.00 здесь можно будет окунуться в атмосферу гонки: рассмотреть автопарк (багги, внедорожники, грузовики), увидеть работу механиков, пообщаться с членами экипажей, которые расскажут про свои машины, сложности на маршруте. Пилоты и штурманы проведут автограф-сессию и разрешат сделать фотографии.

Стоянка с экспонированием будет расположена на площади массовых гуляний у спорткластера.

Считается, что бивуак – это сердце любой гонки. А «Притяжение» – это сердце Магнитогорска. На территории в 400 га расположены спортивные, событийные и парково-рекреационные объекты. Здесь есть трасса для тюбинга, озеро с пикниковым островом и оборудованным пляжем, кафе и рестораны, детские площадки аттракционов, спорткластер с 24 различными площадками, а также самый большой в России тематический фонтан, ночное светомузыкальное шоу которого смогут увидеть все гости и участники ралли.

В воскресенье, 15 июня, на четвертый день соревнований, самые стойкие экипажи ралли-рейда преодолеют завершающий участок через Учалинский и Абзелиловский районы Башкортостана в Миасс Челябинской области. По словам организаторов, жители Верхнеуральска и Учалов будут свидетелями заездов спортивных болидов, так как специальные участки гонки организованы непосредственно в городской черте.

Торжественное награждение

Торжественное награждение победителей RFC’ GLOBAL SERIES и TRUCK TRIAL запланировано 15 июня в 12:00 на полигоне в районе Поликарпова пруда (г. Миасс, Челябинская область).

Торжественное награждение победителей ралли-рейда запланировано 15 июня в 19:30 на территории курорта «Солнечная Долина» (г. Миасс, Челябинская область).

Организаторы рассчитывают, что данный автопроект приживется и будет прирастать зачетами: мотозачеты, квадрозачеты, стандартные автомобили. А пока приглашают всех зрителей насладиться зрелищными гонками, развлекательной программой с концертами живой музыки, фудкортами с вкусной едой от местных поваров, фотозонами и возможностью пообщаться с профессиональными спортсменами лично.

Автопроект «Уральский Рубеж» проводится Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение спортсменов ралли-рейдов», РСОО «Федерация автомобильного спорта Челябинской области», РОО «Федерация автомобильного спорта республики Башкортостан», Министерством по физической культуре и спорту Челябинской области, Министерством спорта республики Башкортостан, Ассоциацией развития «Икс Тим Клуб».

RFC’ GLOBAL SERIES и TRUCK TRIAL – организатор соревнований – Региональная спортивная общественная организация «Федерация автомобильного спорта Челябинской области».

Мероприятие проводится при поддержке АО «Автомобильный завод «Урал» и компании SINTEC Lubricants, российского производителя моторных масел, смазочных материалов, охлаждающих и технических жидкостей.

Мы с нетерпением ожидаем, что на предстоящих соревнованиях соберется более 100 талантливых автоспортсменов, готовых продемонстрировать свое мастерство и страсть к скорости! Автоспорт в нашем регионе не просто развивается — он стремительно набирает популярность, привлекая всё больше зрителей и участников из разных регионов. В прошлом году мы стали свидетелями роста числа зрителей на 30% и в этот раз рассчитываем на ещё большее число болельщиков, которые поддержат своих фаворитов. С каждым новым событием мы ставим перед собой амбициозные цели: увеличить масштаб соревнований, привлечь новые команды. Мы уверены, что с вашей поддержкой это станет реальностью! Давайте вместе сделаем автоспорт еще более захватывающим и узнаваемым в нашем регионе и в стране! Ольга Харина PR-директор «Федерации автоспорта Челябинской области»

Вход свободный, 6+

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