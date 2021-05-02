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«Внедорожник года» 2021. Голосование началось!

02.05.2021 130 0 0

Оргкомитет премии «Внедорожник года» сообщает о старте голосования. В шестнадцатый раз читатели журнала «Клуб 4х4», порталов 4х4.media и vned.ru  выбирают лучший, по их мнению, внедорожник и кроссовер (из полутора сотен, официально продаваемых в нашей стране) и получают за это призы: инструмент от Greenworks, шины от Nokian Tyres, распылители от Kwazar, автокосметику от Autoland и многие другие.​

 

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Традиционно жюри премии делится на три состава: «Экспертное» — состоящее из авторитетных автомобильных журналистов, «Блогерское» и «Большое», в которое входят все, кто неравнодушен к теме кроссоверов и внедорожников.

В списке для голосования более 150 автомобилей, разделённых на десять номинаций. В этом году к ним добавилась новая актуальная категория — «Электрические кроссоверы».

«Внедорожник года» – ежегодная профессиональная премия, которая вручается с 2005 года. Она стала первой в России, оценивающей самый быстрорастущий и перспективный сегмент автомобильного рынка – внедорожники и кроссоверы.

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