«Внедорожник года» 2021. Голосование началось!

Партнерский материал
Подробности у СМИ партнёров:
Традиционно жюри премии делится на три состава: «Экспертное» — состоящее из авторитетных автомобильных журналистов, «Блогерское» и «Большое», в которое входят все, кто неравнодушен к теме кроссоверов и внедорожников.
В списке для голосования более 150 автомобилей, разделённых на десять номинаций. В этом году к ним добавилась новая актуальная категория — «Электрические кроссоверы».
«Внедорожник года» – ежегодная профессиональная премия, которая вручается с 2005 года. Она стала первой в России, оценивающей самый быстрорастущий и перспективный сегмент автомобильного рынка – внедорожники и кроссоверы.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться