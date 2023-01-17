Внедорожники TANK подтвердили надежность в северных условиях

В России прошли испытания премиальных внедорожников TANK 300 и TANK 500. Автомобили продемонстрировали надежность и выносливость, преодолев тысячи километров российских дорог, в том числе в северных условиях. Модели TANK 300 и TANK 500 были адаптированы под российский рынок с учетом специфики ландшафта, климата и запросов потребителя. Старт продаж ожидается в первом полугодии 2023 года.

В январе 2023 года международная команда технических специалистов центра исследований и разработок Great Wall Motor, в состав которой вошли представители из Китая и России, завершила российские испытания внедорожников TANK 300 и TANK 500. Их цель состояла в проверке адаптации автомобилей к суровым условиям эксплуатации.



В ходе длительных испытаний внедорожники продемонстрировали выносливость и надёжность, преодолев тысячи километров российских дорог. Важной точкой путешествия стал Сургут, где автомобили протестировали в северных условиях. На протяжении месяца инженеры-разработчики проверяли работу двигателя и трансмиссии при низких температурах, включая систему холодного запуска двигателя. Оценивали и работу электроники, пакет зимних опций, ассистентов вождения, а также расход топлива при движении в различных режимах и условиях. Кроме того, протестировали эргономические свойства TANK 300 и TANK 500 с учетом особенностей управления и привычек российских водителей.



Маршрут испытаний проходил по дорогам со смешанным типом покрытия, а также внедорожным участкам повышенной сложности. Они включали длинные спуски и подъемы, заснеженные равнинные участки и лесные территории с выраженной колейностью.



Автомобили TANK прошли адаптацию для российского рынка, включая антикоррозийную защиту кузова: стойкие к коррозии материалы и дополнительное защитное покрытие в местах, особо подверженных агрессивному воздействию среды. Также к возможностям большого сенсорного дисплея были добавлены кнопки управления дополнительными функциями, более привычные для российского пользователя. Кроме того, в автомобилях предусмотрен зимний пакет: обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, обогрев сидений первого и второго ряда, омыватель камеры заднего вида, функция ограничителя скорости.



Дорожный просвет более 224 мм и короткие свесы обеспечили TANK выдающуюся геометрическую проходимость на самых сложных участках испытаний, а полный привод c блокировкой заднего и переднего межколёсных дифференциалов, дополненный интеллектуальными системами, подтвердил статус бескомпромиссного внедорожника.



Стабильную тягу и комфортное управление как на трассе, так и на бездорожье в ходе испытаний продемонстрировали силовые агрегаты: 2-литровый бензиновый турбированный мотор с непосредственным впрыском топлива мощностью 220 л.с. и крутящим моментом 387 Нм для TANK 300, а также бензиновый 3-литровый V-образный двигатель с 6 цилиндрами мощностью 299 л.с. и крутящим моментом 500 Нм, который устанавливается на TANK 500. Надежные и плавные 8- и 9-ступенчатые автоматические трансмиссии с гидротрансформатором, которые установлены на TANK 300 и TANK 500 соответственно, завершают внушительный арсенал TANK.



Длительные испытания моделей TANK одновременно состоялись в России, Бразилии, Арабских Эмиратах и Австралии. Тестирование позволит подтвердить высокую надежность внедорожников в разных условиях эксплуатации и наиболее точно адаптировать их под запросы каждого рынка.



Запуск бренда TANK в России состоялся в декабре 2022 года. Продажи первых моделей – TANK 300 и TANK 500 – начнутся в первом квартале 2023. Первые дилерские центры TANK в 2023 году начнут работу в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже, Челябинске, Тольятти и Нижнем Новгороде.



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