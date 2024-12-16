Внедорожник Lexus GX получил обновки к 2025 модельному году и подорожал

Посвежевший SUV японской марки поступит в американские дилерские центры в начале следующего года. Цена увеличилась на 1-3,7 тыс. долларов (в зависимости от комплектации).

Марка Lexus представила рамный внедорожник GX в 2002 году, за прошедшее время модель успела дважды сменить генерацию. Актуальное третье поколение дебютировало летом 2023-го, главным рынком для модели по-прежнему остаются Штаты. Американский офис рассказал об обновках, которые получил автомобиль 2025 модельного года, а также опубликовал актуальный прайс-лист.

На фото: внедорожник Lexus GX 2025 модельного года

Стоимость стартовой версии Lexus GX нового модельного года равна 65 285 долларов (эквивалентно примерно 6,78 млн рублей по текущему курсу), включая плату за доставку в размере 1350 долларов. Внедорожник подорожал на 1035 долларов (около 107,3 тыс. рублей) по сравнению с вариантом 2024 модельного года. В список оснащения базовой комплектации теперь входит электропривод регулируемой рулевой колонки, а также фирменная система памяти настроек.

Топовые исполнения Overtrail и Overt Trail+ теперь стоят 72 930 долларов (эквивалентно примерно 7,57 млн рублей по текущему курсу) и 80 395 долларов (около 8,35 млн рублей) соответственно, что на 3680 долларов (около 382,5 тыс. рублей) и 3145 долларов (около 326,9 тыс. рублей) больше по сравнению с аналогичными комплектациями нынешнего модельного года.

На фото: салон Lexus GX 2025 модельного года

Как рассказали в американском представительстве Lexus, cамые богатые посвежевшие версии получили лифт подвески на 1 дюйм (25 мм). За счёт этого дорожный просвет у таких Lexus GX вырос до 249 мм, угол въезда стал равен 26 градусам, угол съезда – 22 градуса, а угол разворота – 24 градуса.

В технике, конечно же, никаких изменений нет. Внедорожник, как и ранее, оснащается битурбированным двигателем V6 объёмом 3,4 литра, максимальная мощность которого составляет 354 л.с., а крутящий момент – 650 Нм. Этому мотору положена безальтернативная десятиступенчатая автоматическая коробка передач. С места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) Lexus GX разгоняется за 6,5 секунды, а его максимальная скорость равна 175 км/ч.

В списке оснащения Lexus GX 2025 модельного года числятся: подогрев и функция вентиляции передних сидений, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, акустика с десятью динамиками, люк в крыше и 20-дюймовые колёсные диски. У дорогих версий есть ещё функция массажа в сидениях, третий ряд сидений с электроприводом, отделанное кожей рулевое колесо с подогревом, а также премиальная аудиосистема с 21 динамиком.

Напомним, минувшей осенью стало известно о том, что у внедорожника Lexus LX, актуальное четвёртое поколение которого дебютировало в 2021 году, появилась гибридная модификация 700h и внедорожная версия Overtrail.