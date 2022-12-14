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  • Внешность большого седана Buick LaCrosse нового поколения больше не секрет

Внешность большого седана Buick LaCrosse нового поколения больше не секрет

14.12.2022 198 0 0

Модель американской марки сейчас представлена только на китайском рынке. «Четырёхдверка» слегка потеряла в длине, но колёсная база осталась прежней.

Марка Buick представила большой седан LaCrosse актуальной генерации в 2016 году. При этом в 2019-ом эта модель покинула американский рынок, так как спрос на «четырёхдверку» был скромным, а кроме того, концерн General Motors, которому принадлежит бренд, уже тогда решил сфокусироваться на сегменте SUV, постепенно избавляя «домашнюю» линейку от седанов и хэтчбеков. Сейчас LaCrosse представлен только в Китае, причём модель готовится к скорому дебюту нового поколения.

На фото: корма нового Buick LaCrosse

Теперь внешность Buick LaCrosse следующей генерации перестала быть секретом: в базе китайского минпрома были опубликованы фотографии новинки. Судя по снимкам, модель получила более современное оформление экстерьера, соответствующее нынешнему фирменному стилю бренда. Так, дизайн передней части многое позаимствовал у Buick Century. У него похожим образом оформлены выштамповки на капоте, головная оптика необычной формы, а также крупная трапециевидная решетка радиатора, расходящаяся к нижней части бампера.

На фото: актуальный седан Buick LaCrosse

Корма тоже выглядит иначе: изменилась форма крышки багажника, задние фонари получили другую форму, теперь они соединены между собой широкой плашкой, над которой располагается логотип бренда. Ещё у седана по-новому оформлена нижняя часть бампера с катафотами и патрубками выхлопной системы чуть подкорректированной вытянутой формы. Профиль LaCrosse следующего поколения украсили новыми оригинальными колёсными дисками.

Со сменой поколения «четырёхдверка» потеряла в длине: 4996 мм вместо 5026 мм у нынешнего седана. Однако расстояние между осями осталось прежним (2905 мм), так что на пространстве для ног водителя и пассажиров «укорачивание» нового Buick LaCrosse не скажется.

Согласно данным китайского минпрома, новый LaCrosse оснастят 2,0-литровым турбированным двигателем, мощность которого равна 230 л.с. Напомним, в линейке «четырёхдверки» нынешней генерации в качестве базового представлен 165-сильный турбомотор объёмом 1,3 литра, а для топовых версий предусмотрена 240-сильная 2,0-литровая турбочетвёрка. Ещё у актуального седана есть гибридная версия, в основе её установки лежит «атмосферник» объёмом 1,8 литра, работающий в тандеме с электромеханическим вариатором, парой электромоторов, также в состав системы входит литий-ионная батарея ёмкостью 1,5 кВт*ч. У седана нового поколения гибридный вариант, вероятно, тоже будет.

В прошлом месяце Kolesa.ru сообщал о том, что Buick готовит к премьере два новых SUV: один из них представляет собой «зелёный» паркетник семейства Electra, а второй является рестайлинговой версией бензинового кроссовера Encore GX. Их фотографии также ранее были внесены в базу «поднебесного» минпрома.

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