Флагманский седан Buick после рестайлинга потерял в мощности и стал «эксклюзивом»

Флагманский седан Buick после рестайлинга потерял в мощности и стал «эксклюзивом»

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Американская марка полностью рассекретила обновленную «четырехдверку» LaCrosse. Модель теперь будет представлена только на одном рынке.
 

Седан Buick LaCrosse актуального поколения дебютировал в 2016 году. Построенную на джиэмовской платформе P2XX модель пока еще продают в США, Канаде и Китае (выпуск налажен в КНР и Штатах). Однако посвежевшая «четырехдверка» превратилась в «эксклюзив»: LaCrosse останется лишь в Поднебесной, североамериканский рынок он покинет в 2019-м. Причины – слабый спрос и, как следствие, решение General Motors отказаться от многих «легковушек» в Штатах, дабы сосредоточиться на электрокарах, кроссоверах и внедорожниках. В частности, в 2018-м в США было реализовано 15 527 экземпляров Buick LaCrosse, что на 23% меньше по сравнению с 2017-м. В КНР продажи седана в прошлом году тоже существенно просели, но там модель все же расходится гораздо бодрее – клиентам передано 69 709 автомобилей (-30%).

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Обновленный Buick LaCrosse
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Обновленный Buick LaCrosse
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Обновленный Buick LaCrosse
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Обновленный Buick LaCrosse

Итак, «четырехдверка»  обзавелась новыми бамперами, радиаторной решеткой и светодиодными фарами. Задние фонари тоже иные, они теперь соединены хромированной плашкой. Из-за нового обвеса седан чуть прибавил в длину – этот показатель отныне равен 5026 мм (+8 мм по сравнению с дореформенной моделью). Колесная база по-прежнему составляет 2905 мм.

Роскошная модификация Avenir осталась в строю (длина – 5030 мм, что, напротив, на 8 мм меньше, чем у предшественника), ее особенности – решетка с другим рисунком, более дорогие материалы отделки салона и расширенный список оборудования. Кстати, оформление интерьера ни у стандартного седана, ни у версии Avenir менять не стали.

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Обновленный Buick LaCrosse Avenir
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Обновленный Buick LaCrosse Avenir
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Обновленный Buick LaCrosse Avenir
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Обновленный Buick LaCrosse Avenir

Для модели пока заявлен только один двигатель – в Китае обновленный Buick LaCrosse предложат с прежней бензиновой «турбочетверкой» 2.0, но при этом ее отдачу урезали с 261 до 241 л.с. Крутящий момент не изменился – 350 Нм. Двигатель все так же сочетается с девятиступенчатым «автоматом», привод – исключительно передний.

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Обновленный Buick LaCrosse
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Обновленный Buick LaCrosse
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Обновленный Buick LaCrosse Avenir
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Обновленный Buick LaCrosse Avenir
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Обновленный Buick LaCrosse Avenir

Между тем ранее в базу министерства промышленности КНР внесли документы на рестайлинговый седан. Согласно им, LaCrosse еще получит новый турбомотор 1.3 мощностью около 165 л.с. Судя по всему, этот двигатель придет на смену турбированному движку 1.5 с отдачей в 170 л.с. (работает в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией), который был положен дореформенной «четырехдверке». Также у предыдущего Buick LaCrosse есть гибридная версия с «атмосферником» 1.8, электромеханическим вариатором с двумя электромоторами и литий-ионной батареей ёмкостью 1,5 кВт*ч. Гибрид на китайском сайте Buick пока не указан, но вряд ли марка откажется от такой модификации.

В Поднебесной продажи посвежевшего LaCrosse стартуют 28 марта, цены пока не объявлены. Дорестайлинговый стандартный седан с мотором 1.5 стоит от 229 800 юаней (около 2 185 000 рублей по текущему курсу), с двигателем 2.0 – от 269 800 юаней (примерно 2 566 000 рублей).

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Дореформенный Buick LaCrosse
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Дореформенный Buick LaCrosse
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Дореформенный Buick LaCrosse
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Дореформенный Buick LaCrosse Avenir

В США прежний Buick LaCrosse еще имеется у дилеров. На американском рынке модель доступна с «атмосферником» V6 3.6 (310 л.с.) и девятиступенчатым «автоматом», а также с «мягкой» гибридной системой eAssist – такие машины оснащены «четверкой» 2.5 (194 л.с.), мотор-генератором, литий-ионной батареей ёмкостью 0,45 кВт*ч и шестиступенчатым «автоматом». Для модели с мотором V6 в США предусмотрен полный привод. Цена – от 29 570 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 904 000 рублей.

 

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