Седан LaCrosse актуального поколения дебютировал в 2015 году. Модель перевели с платформы Epsilon II на тележку P2XX, длина «четырехдверки» равна пяти метрам, колесная база – 2 905 мм. В США первое обновление LaCrosse претерпел в 2017-м: седан получил «мягкую» гибридную систему eAssist, плюс была расширена палитра цветов кузова. В том же году представили «роскошную» модификацию Avenir, которая отличается дизайном экстерьера и оформлением салона (в интерьере применяются более дорогие материалы отделки). Теперь же на американский рынок выходит седан 2019 модельного года.

1 / 4 На фото: Buick LaCrosse Sport Touring 2 / 4 На фото: Buick LaCrosse Sport Touring 3 / 4 На фото: Buick LaCrosse Sport Touring 4 / 4 На фото: Buick LaCrosse Sport Touring

Для всех версий «четырехдверки» опять же предусмотрены новые цвета кузова, а в список стандартного оборудования LaCrosse Avenir вошел новый ионизатор воздуха. Кроме того, на родине бренда седан теперь доступен в варианте исполнения Sport Touring (ST). У такой модели – сетчатая радиаторная решетка без хромированной окантовки и 19-дюймовые диски нового дизайна. Вентиляционные отверстия на передних крыльях также лишились хрома, а на крышке багажника установили шильдик ST.

1 / 3 На фото: Buick LaCrosse Avenir 2 / 3 На фото: Buick LaCrosse Avenir 3 / 3 На фото: Buick LaCrosse Avenir

Как и версия Avenir, LaCrosse Sport Touring предлагается только с «атмосферником» V6 3.6 мощностью 310 л.с., который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Гибридная установка eAssist доступна для базового седана и комплектаций Preferred, Essence и Premium: такие машины оснащены «четверкой» 2.5 (194 л.с.), мотор-генератором, литий-ионной батареей ёмкостью 0,45 кВт*ч и шестиступенчатым «автоматом». Гибриды имеют только передний привод, для LaCrosse V6 3.6 в вариантах Essence, Premium и Avenir полный привод доступен за доплату.

Цена базового Buick LaCrosse 2019 модельного года стартует с отметки в 29 570 долларов, что эквивалентно примерно 1 867 000 рублей по актуальному курсу. Новая версия Sport Touring обойдется минимум в 39 390 долларов (около 2 487 000 рублей), топовый LaCrosse Avenir стоит от 44 870 долларов (около 2 833 000 рублей). Все цены указаны без учета налогов и платы за доставку.

1 / 3 На фото: "стандартный" Buick LaCrosse 2 / 3 На фото: "стандартный" Buick LaCrosse 3 / 3 На фото: "стандартный" Buick LaCrosse

В США продажи LaCrosse падают: в 2017-м был реализован 20 161 седан, тогда как годом ранее модель разошлась по стране тиражом в 27 582 экземпляра. Для сравнения, в Китае в прошлом году было продано 99 609 автомобилей Buick LaCrosse (+23%). Кстати, в Поднебесной «четырехдверка» представлена с другими двигателями – с «турбочетверками» 1.5 (170 л.с.) и 2.0 (261 л.с.). Также китайцам доступен гибрид с «атмосферником» 1.8, электромеханическим вариатором с двумя электромоторами и литий-ионной батареей ёмкостью 1,5 кВт*ч. Общая отдача китайского гибридного LaCrosse – 185 л.с.

Ранее Buick вывел на американский рынок рестайлинговый кроссовер Envision.