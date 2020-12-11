Внимание, конкурс: TOTALная зима с DFM!

Стать участниками нового конкурса и получить возможность выиграть призы могут все владельцы автомобилей бренда DFM.

Российское представительство компании Dongfeng Motor объявляет о старте конкурса! В нём могут принять участие владельцы всех автомобилей марки DFM. Победитель получит полезный подарок от партнёра – моторное масло Total Quartz.

Для того, чтобы стать участником конкурса и претендовать на получение приза, нужно:



выбрать любой день в период с 7 декабря 2020-го до 31 января 2021 года

пройти ТО у официального дилера или на станции технического обслуживания DFM (согласно регламенту завода-изготовителя)

до конца января следующего года отправить скан или фотографию соответствующего заказ-наряда на электронную почту zima@dongfengmotor.ru​. В теме нужно указать «Акция Тотальная зима», а в самом письме – ФИО участника, модель и VIN-номер автомобиля, номер телефона, е-mail и город.

Владельцы таких моделей как DFM H30 Cross, DFM S30 и DFM 580 могут получить комплект из 5 литров моторного масла Total Quartz 9000 Future NFC 5W30. Среди собственников DFM AX7 разыгрываются комплекты из 5 литров моторного масла Total Quartz 9000 5W40.​

Каждый комплект включает в себя две канистры масла – объёмом 4 и 1 литр. Вы уже записываетесь? Правильно делаете, ведь количество призов ограничено!

Узнать все подробности о розыгрыше и условиях проведения «зимней акции» можно либо на официальном сайте дистрибьютора, либо в салонах официальных дилеров автомобилей DFM.

