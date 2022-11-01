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  • Водителей в РФ начнут штрафовать за шины не по сезону с грядущей весны

Водителей в РФ начнут штрафовать за шины не по сезону с грядущей весны

01.11.2022 147 0 1

Для этого Министерство внутренних дел сейчас разрабатывает обновлённый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей.

 

Новая редакция перечня «неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств в РФ, подготовленная МВД, была направлена в Аналитический центр при российском правительстве. Напомним, этот перечень представляет собой часть постановления правительства №1090 (им утверждены ПДД). На этот документ ссылается и статья 12.5 КоАП, в которой есть наказание за управление ТС с различными неисправностями.

Первую редакцию обновлённого перечня неисправностей Министерство внутренних дел РФ опубликовало в 2020 году, после этого в документ не единожды вносились правки. На время его разработка была приостановлена, так как появился запрет на внесение изменений в ПДД, однако в минувшем октябре он был снят, так что теперь в МВД снова занялись подготовкой нового перечня.

Как сообщает «Коммерсант», согласно проекту, в перечне неисправностей некоторые нормы решено привести в соответствие с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». В случае вступления обновлённого документа в силу, ГИБДД сможет штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а также за езду на шипованной резине в тёплое время года.

Согласно подготовленному документу, в зимние месяцы – с декабря по февраль – водителям легковых автомобилей (они относятся к категории М1) и лёгких грузовых машин (категория N1) планируют запретить ездить на летних шинах. Также летом – с июня по август – предполагается запретить ездить на шипованных шинах, причём в этом случае не указаны конкретные категории ТС.

В документе есть уточнение, согласно которому у регионов РФ появится право увеличить тот временной промежуток, в течение которого будут действовать ограничения (согласно климатическим и погодным условиям). Так что, к примеру, у Якутии, будет возможность установить зимний сезон с октября по март.

Сейчас соответствующий норматив содержится в действующем техрегламенте, однако пока что ГИБДД за это нарушение штрафов не выписывает. Такое право появится у сотрудников ведомства после принятия обновлённого перечня. Ожидается, что этот документ вступит в силу в России 1 марта 2023 года. Размер взыскания для нарушителей составляет 500 рублей.

Ещё в новом перечне указано, что водители других типов грузовиков – N2 и N3, а также автобусов – M2 и М3 – в случае отсутствия зимних шин (шипованных / нешипованных) обязаны иметь цепи противоскольжения. Правило не должно распространяться на полноприводный транспорт повышенной проходимости (категория G). Исключение планируется сделать для водителей автобусов массой от 5 тонн (категория М3): в случае если цепи противоскольжения нельзя установить из-за «особенностей конструкции», то возить их с собой будет необязательно.

Сейчас запрещено эксплуатировать транспортное средство, у которого «не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели». В обновлённом документе говорится о том, что автовладельцам запрещено использовать в фарах и фонарях источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Наказывать предлагается за нештатные газоразрядные (ксеноновые) и светодиодные лампы в тех фарах, оптика которых изначально не была под это спроектирована.

Также в перечне неисправностей окажутся: демонтаж штатного регулятора тормозных сил (после его удаления тормоза работают некорректно), отключившийся автоматический корректор фар, предусмотренный производителем, а также неработающая антиблокировочная система ABS: сотрудник ГИБДД сможет выявить дефект по горящей лампочке на приборной панели.

О судьбе проекта обновлённого перечня неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС, мы узнаем позже. Напомним, в прошлом месяце стало известно об очередных изменениях в ПДД, большая их часть касается пользователей так называемых «средств индивидуальной мобильности» (СИМ).

Россия авто и общество шины и диски ПДД законы

 

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1 комментарий
01.11.2022 20:37
teavesearo

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