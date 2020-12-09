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  • Водители, выдохните: правила получения медсправок не будут менять как минимум ещё год

Водители, выдохните: правила получения медсправок не будут менять как минимум ещё год

09.12.2020 273 0 0

Предполагалось, что иной порядок получения медицинских справок для тех, кто получает и возвращает водительские удостоверения, вступит в силу в начале 2021 года.

 

«Эпопея» с новыми правилами получения водителями медсправок тянется ещё с осени прошлого года: тогда Минздрав РФ разработал поправки в действующие нормы. Согласно этому документу предполагалось, что всем, кто получает права впервые, меняет их по достижению десятилетия, а также возвращает после лишения, в обязательном порядке нужно сдать новый тест, выявляющий так называемых «хронических алкоголиков».

Предполагалось, что медработники будут брать у водителя/кандидата анализ крови на наличие CDT-маркера (карбогидрат-дефицитного трансферрина). Если он выявлен в определённой концентрации, то проверяющегося могли бы обвинить в хроническом алкоголизме (хотя это может свидетельствовать, к примеру, о болезнях печени). Следующим шагом для таких «испытуемых» было бы тщательное обследование в наркодиспансере. 

Этот тест в итоге ударил бы и по цене медсправки: по подсчётам, она должна была подорожать более чем в десять раз. Изначально предполагалось, что новые правила вступят в силу 22 ноября 2019-го. Но в преддверии этой даты во многих регионах РФ появились очереди из желающих получить справку заранее и не переплачивать. В итоге власти выступили с резкой критикой новых правил, что стало причиной пересмотра документа.

В конце лета текущего года стало известно о том, что в Минздраве окончательно отказались от пункта, который делал обязательными тесты на хронический алкоголизм для тех, кто получает права впервые, и тех, кто меняет документ по окончанию срока его действия. 

Однако поправки всё-таки ожидались: в ведомстве сошлись на том, что вместо определения концентрации CDT-маркера психиатр-нарколог сможет назначить «лабораторные исследования крови и (или) мочи» в случае, если обнаружит симптомы и синдромы заболеваний (состояний), являющихся медицинским противопоказанием к управлению ТС. В перечень входят: психические расстройства, шизофрения, эпилепсия, слепота обоих глаз, умственная отсталость и «расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ».

Будет ли дороже медсправка, выданная в соответствии с изменениями, не сообщалось. Эти поправки должны были вступить в силу в начале января следующего года. Однако теперь стало известно, что их решили отложить ещё на один год. Как сообщает «Коммерсант», решение отсрочить новые правила получения медсправок до 1 января 2022-го было принято Минздравом «с учётом поступающих обращений от гражданского общества». 

Напомним, сейчас новые медсправки об отсутствии противопоказаний к управлению ТС водители в РФ должны получать раз в десять лет (вне зависимости от возраста). Однако в начале текущего года появилась информация о том, что пожилых водителей могут заставить чаще получать медсправки: инициаторы предлагали обязать автомобилистов, которым больше 55 лет, получать свежий документ раз в пять лет, а тех, кому более 60 лет – раз в три года.

Россия авто и общество законы

 

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