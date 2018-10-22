Водителям, наказанным по УК за «пьяную езду», стало проще вернуть права

Новая редакция постановления правительства №1210 вступила в силу в минувшие выходные, 20 октября 2018 года. Она упростила жизнь тем, кто попался на вождении в нетрезвом состоянии и был за это осуждён согласно Уголовному кодексу РФ.

Недавно вступивший в силу документ изменил правила возврата водительских удостоверений для граждан, наказанных за вождение в нетрезвом состоянии, за выезд на встречную полосу, за внушительное превышение скорости и иные серьёзные нарушения ПДД. Соответствующее письмо-рекомендация от ГИБДД было разослано в региональные подразделения ведомства.

В новой редакции сохранилось правило о том, что водитель обязан предоставить медицинскую справку в том случае, если его лишили прав по КоАП РФ за «пьяную езду», за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за употребление спиртного сразу после ДТП (таким образом некоторые водители ранее скрывали то, что в момент аварии они были нетрезвыми; сейчас такой возможности у них нет).

Однако изменения коснулись тех, кто был осуждён по нормам Уголовного кодекса. Так, в случае, если водитель нарушил ПДД в пьяном состоянии, и это привело к ДТП, в котором люди погибли или получили серьёзные травмы, то для возврата прав больше не нужна медсправка. В ведомстве не пояснили, почему заключение медэксперта больше не требуется, можно предположить, что возможно его получение дублируется.

Норму об отсутствии штрафов за нарушения ПДД для тех, кто возвращает права, теперь вписали в постановление правительства (ранее этот пункт содержался в статье 32.6 КоАП РФ). Автомобилисты, возвращающие права, в качестве подтверждения оплаты взысканий могут использовать квитанции об оплате из банка. Но не понадобится доказывать уплату штрафов тем водителям, которых за «нетрезвое вождение» осудили по УК РФ.

По-прежнему действует норма, обязывающая проверять теоретические знания всех лишённых прав за нетрезвое вождение, за выезд на встречную полосу, за внушительные превышения скоростного лимита и иные серьёзные нарушения ПДД. При этом раньше водители должны были просто ещё раз сдать «теорию»: то есть весь комплекс знаний, включающий в себя собственно правила дорожного движения, основы оказания первой медицинской помощи, устройство автомобиля, «базис» по законодательству. Теперь же «лишенцев» проверяют только на знания ПДД.

В начале мая текущего года Kolesa.ru сообщал о том, что виновников серьёзных ДТП начали лишать водительских удостоверений до приговора. Речь идёт о том, что суды получили право ещё до окончания процесса ограничивать в правах тех автомобилистов, которые стали виновниками аварий с тяжкими последствиями (то есть с погибшими людьми или получившими серьёзные травмы).