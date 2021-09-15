В ожидании воздушного Uber: водородный аэрокар CityHawk сменил дизайн

Разработкой аэромобилей сегодня занимаются сотни стартапов и многие крупные автомобильные компании — городская мобильная авиация обещает стать в будущем высокодоходным бизнесом. Urban Aeronautics продвинулась дальше многих, так как занимается разработкой своей летающей машины уже более 15 лет. Именно она предложила очень популярную сегодня концепцию аэромобиля без крыльев и открытых роторов, который в теории мог бы приземлиться на обычное парковочное место и с него же подняться в воздух.

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В прошлом году, когда мы впервые рассказывали о CityHawk, его дизайн был довольно старомодным, словно его рисовали в 70-х годах прошлого века. Теперь же летающая машина получила новый, куда более современный и стремительный облик, но при этом заметно прибавила в размерах: если раньше её можно было сравнить с большим кроссовером, то теперь — с коммерческим фургоном. Актуальная габаритная длина CityHawk — 7,7 м, ширина — 2,58 м, высота — 4,42 м. В обычный гараж такой аппарат уже на закатишь, но он всё ещё соразмерен городской среде и не требует специальной взлётно-посадочной инфраструктуры.



CityHawk приводится в движение двумя роторами, расположенными параллельно земле в передней и задней частях корпуса аппарата. Направление движения задаётся с помощью системы заслонок, расположенных над и под роторами. Каждый ротор вращает электромотор мощностью 700 кВт (952 л.с.). Электроэнергию дают водородные электрохимические генераторы (их будет поставлять американская компания HyPoint). Три бака, расположенные вертикально за пассажирским отсеком, вмещают 1000 л водорода. Запас хода на одной заправке — 150 км, максимальная скорость — 234 км/ч. Максимальная высота полёта — 5,5 км.



Снаряженная масса CityHawk — 1170 кг, грузоподъёмность — 760 кг. Салон после редизайна рассчитан на пятерых человек, включая пилота (раньше вмешал шестерых). В качестве опор используются три стойки на колёсиках. Управление в значительной степени автоматизировано, но полностью беспилотный режим не предусмотрен — разработчики считают уровень современных технологий для этого недостаточным. CityHawk готов летать в любую погоду и выдерживает сильные порывы ветра. На случай аварийного приземления есть выстреливающий парашют.



Несмотря на высокую степень готовности CityHawk и щедрое финансирование от инвесторов, компания Urban Aeronautics пока не готова сказать, когда начнётся серийный выпуск аэрокара. Первые экземпляры, скорее всего, поступят в распоряжение экстренных служб, и у компании уже есть от них заявки на CityHawk, а экономически выгодные гражданские полёты, грузовые и пассажирские, станут возможны только после освоения массового производства и утверждения правил эксплуатации подобных устройств, которые тоже пока находятся в разработке.

