Volkswagen Amarok подготовили для экстремального бездорожья

Volkswagen Amarok подготовили для экстремального бездорожья

147 0 0
Немецкое тюнинг-ателье анонсировало для пикапа целый комплекс апгрейдов, усиливающих внедорожные способности.

В каталоге BBM Motorsport есть большой ассортимент улучшений для Volkswagen Amarok, суммарная стоимость которых составляет порядка 20 тысяч евро (более 1,5 миллиона рублей). Отметим, в Германии автомобиль продается по цене от 32 076 евро за базовую версию, до 58 072 евро за топовый вариант Aventura (приблизительно от 2 421 000 до 4 383 000 рублей по текущему курсу).

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Например, в ателье могут установить на ваш пикап комплект для поднятия подвески на 100 мм производства Delta 4×4 за 2 067 евро, набор 18-дюймовых колес, обутых в резину Cooper STT Pro размерностью 305/60, что обойдется еще в 3 772 евро.

vw-amarok-aventura-bbm-off-road-tuning-9

«Пухлые» внедорожные шины было бы неплохо прикрыть расширителями крыльев (2 119 евро) и добавить 30-миллиметровые расширители колеи за 297 евро для каждой оси. Кроме того, BBM может предложить другой комплект завышения подвески, с которым дорожный просвет Amarok увеличится на 40 мм за 1 309 евро в сочетании с резиной Cooper STT Pro размерностью 305/70-18 (4 194 евро).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Еще можно установить кенгурятник (296 евро), дополнительные светодиодные лампы – 648 евро пара, защиту днища и платформу на крыше за 800 и 2 400 евро, соответственно, а также шноркель, который обойдется еще в 600 евро.

1 / 2
2 / 2

Для трехлитровой дизельной «турбошестерки» EA897 Амарока фирма предлагает небольшой апгрейд мощности, который повышает стоковую отдачу с 225 л.с. и 550 Нм до 265 л.с. и 620 Нм за 790 евро. Каким образом увеличивается мощность не сообщается, скорее всего, BBM Motorsport предлагает чип-тюнинг.

Данный конкретный экземпляр Volkswagen Amarok (на фото) получил также отделку виниловой пленкой поверх матового базового металлика Charcoal.

1 / 2
2 / 2

Напомним, Amarok продается в России. Стоимость базовой версии составляет 2 232 000 рублей, топовая Aventura стоит от 3 478 400 рублей, но минимальный ценник комплектации с двигателем V6 составляет 3 602 600 рублей. Самым доступным вариантом с V6 является автомобиль в комплектации Highline от 3 072 900 рублей.

Кстати, недавно в семействе Volkswagen Amarok появилась новая мощная версия с трехлитровым 258-сильным турбодизелем V6.

Теги: Новинки , Тюнинг , BBM Motorsport , немецкие автомобили , немецкие пикапы , тюнинг автомобилей , Amarok , Volkswagen
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
19 Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей
13 Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»
7 Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Рендеры и реальность: итоги Пекинского автосалона

На днях открылся Пекинский автосалон, традиционно став местом для многих мировых премьер. Для портала «Колёса.ру» это очередная возможность увидеть, насколько…

2894 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

3805 0 0
Статьи / Премьеры
Камешки за пазухой: покупаем подержанный Kia Rio III за 500 тысяч

Сегодня мы попробуем выбрать очень популярный у нас Киа Рио третьего поколения за вполне нормальные 500 тысяч рублей. Тут не будет кровавых слёз, которые текли из наших добрых глаз при выборе Porsche Cayenne l за 600…

8746 7 0
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

8179 7 7
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

8179 7 7
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

384958 19 0
Выбор авто / Подержанные авто
Honda Accord VII с пробегом: медленные АКПП и масложор моторов

Accord седьмого поколения получился очень интересным автомобилем: по-европейски удобным и по-хондовски «драйверским». Правда, в первой части обзора мы выяснили, что у него не хватает «легендарной» японской надёжности (по…

4800 2 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

95625 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
А я милого узнаю по колёсам: тест-драйв УАЗ 3303 “Головастик”

Казалось бы, что может быть интересного в Уазике? Да, про него уже сказано всё, что можно, но этот УАЗ – всем УАЗам УАЗ, а кроме того, совсем скоро ему предстоит отправиться в экспедицию по побережью Баренцева моря в…

105350 2 3
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

45356 6 17
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

66817 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

15935 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

9917 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25298 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

45719 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

7690 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

166657 13 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

106265 13 14
Статьи / История
Незадавшееся освоение «Целины»: уникальные сверхтяжелые ракетные колоссы

В ответ на появление в США нового межконтинентального ракетного оружия в Советском Союзе в обстановке особой секретности началась эпопея активных изысканий и проектирования собственных более мощных систем ответного…

50157 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?