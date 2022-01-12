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  • Volkswagen анонсировал новый лифтбек с безрамочными дверями, который будет дешевле Arteon

Volkswagen анонсировал новый лифтбек с безрамочными дверями, который будет дешевле Arteon

12.01.2022 149 0 0

Уже через несколько дней немецкая марка представит Lamando второй генерации. Модель сменила имидж, но двигатель у нее прежний.

 

Внешность Volkswagen Lamando нового поколения раскрыли на фото китайского минпрома еще летом 2021-го, премьеру ждали в том же году. Но нет, первые официальные тизеры выпущены лишь сейчас, а презентация намечена на 17 января 2022-го.

Напомним, прежний Lamando представляет собой среднеразмерный седан, он в строю с 2014 года и предназначен в основном для Китая, выпуск налажен на заводе совместного предприятия SAIC Volkswagen. А вот модель новой генерации – это уже лифтбек с безрамочными дверями, как у «пятидверки» VW Arteon. Последняя, кстати, также присутствует на рынке КНР, только там она носит индекс СС, ее производит другое СП – FAW Volkswagen.

Тизеры лифтбека Volkswagen Lamando

В основе «второго» Lamando лежит платформа MQB Evo. Размеры мы знаем благодаря «сливу» сертификационного органа: длина новинки равна 4784 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2731 мм. Таким образом, по своим габаритам новый VW Lamando превзошел уходящий седан (длина – 4615 мм, расстояние между осями – 2656 мм), хотя лифтбек VW CC все равно больше (длина – 4865 мм, колесная база – 2841 мм).

Лифтбек Volkswagen Lamando на фото минпрома КНР
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Лифтбек Volkswagen Lamando на фото минпрома КНР
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Лифтбек Volkswagen Lamando на фото минпрома КНР
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Лифтбек Volkswagen Lamando на фото минпрома КНР
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Лифтбек Volkswagen Lamando на фото минпрома КНР
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Переднюю часть оформили в «плавном» стиле «электричек» Volkswagen ID, однако «зеленой» версии у новинки не будет (по крайней мере, на первом этапе). У радиаторной решетки два варианта дизайна – с привычной сеткой или блестящими «точками». Задние фонари сделали в виде широкой плашки. Салон засветился ранее на шпионских снимках, главная «фишка» внутри – изогнутое табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Под центральным дисплеем расположена сенсорная же узкая полоска, которая, вероятно, отвечает за настройки «климата».

Лифтбек Volswagen Lamando на фото минпрома КНР

Двигатель в документах минпрома был заявлен один – это прежняя «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Старому седану Lamando еще положена младшая версия этого мотора – с отдачей в 131 л.с. «Четырехдверка» доступна только с семиступенчатой DSG, и лифтбек, скорее всего, получит ту же коробку. Полного привода у седана нет, не будет его и у лифтбека.

Уходящий седан Volkswagen Lamando
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Уходящий седан Volkswagen Lamando
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Уходящий седан Volkswagen Lamando
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Четырехдверный VW Lamando со 131-сильным двигателем сегодня стоит от 149 900 юаней (около 1 760 000 рублей по актуальному курсу), 150-сильный седан обойдется минимум в 176 900 юаней (2 077 000 рублей). Новый лифтбек, вероятно, окажется дороже предшественника, но он все равно будет дешевле VW CC/Arteon (от 249 900 юаней или 2 934 000 рублей).

Китай авторынок новинки лифтбек Volkswagen

 

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