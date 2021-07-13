Volkswagen Lamando нового поколения раскрылся досрочно: лифтбек вместо седана

Во втором поколении модель подросла и получила облик в стиле электрического семейства ID, но при этом ее предложат с прежним бензиновым турбомотором. На рынок новинка, скорее всего, выйдет до конца текущего года.

Новый Volkswagen Lamando уже попадался шпионам, причем в Сети есть снимок машины и без камуфляжа, правда, лишь фрагмент. Теперь же внешность полностью рассекречена: фото модели внесли в базу китайского минпрома, вдобавок стали известны основные характеристики. Напомним, седан Lamando на платформе MQB в «поднебесной» гамме Фольксвагена появился в 2014-м, его марка позиционирует в качестве «четырехдверного купе», хотя силуэт вполне себе традиционный для данного сегмента. Зато у модели второй генерации действительно купеобразный кузов. А еще, как мы и предположили ранее, со сменой поколений Lamando превратился в лифтбек.

Новый Volkswagen Lamando

На то, что перед нами «пятидверка», указывает стык между задним стеклом и крышей. Фонари представляют собой модную ныне единую плашку, а переднюю часть сделали в «плавном» стиле семейства электрокаров Volkswagen ID (в него сегодня входят хэтч ID.3, кроссоверы ID.4 и ID.6, причем «четверка» в Китае спросом не пользуется). Кроме того, благодаря предыдущим уловам папарацци, мы знаем, что модель также получила безрамочные двери.



Китайцы пишут, что в основе «второго» Lamando лежит «тележка» MQB Evo. Согласно документам местного сертификационного органа, длина автомобиля равна 4784 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2731 мм. Таким образом, по своим габаритам новинка превзошла уходящий седан (длина – 4615 мм, расстояние между осями – 2656 мм), хотя лифтбек VW CC (так в Китае зовется Arteon) все равно больше (длина – 4865 мм, колесная база – 2841 мм).

Новый Volkswagen Lamando. Для модели предусмотрено как минимум два варианта внешнего декора 1 / 4 Новый Volkswagen Lamando. Для модели предусмотрено как минимум два варианта внешнего декора 2 / 4 Новый Volkswagen Lamando. Для модели предусмотрено как минимум два варианта внешнего декора 3 / 4 Новый Volkswagen Lamando. Для модели предусмотрено как минимум два варианта внешнего декора 4 / 4

Двигатель пока обнаружен один – прежняя бензиновая «турбочетверка» 1.4 TSI мощностью 150 л.с. Седану VW Lamando еще положена младшая версия этого мотора (131 л.с.). «Четырехдверка» доступна исключительно с семиступенчатой DSG – скорее всего, эта коробка досталась и лифтбеку.



Официальную премьеру Lamando нового поколения, как ожидается, справит в этом году, выпуск наладят на заводе СП Volkswagen и SAIC (там же производят «четырехдверки»). Экспорт возможен (например, прежний седан поставляют на Филиппины), но вряд ли лифтбек доберется до Америки или Европы.

Прежний седан Volkswagen Lamando 1 / 3 Прежний седан Volkswagen Lamando 2 / 3 Прежний седан Volkswagen Lamando 3 / 3

Кстати, четырехдверный VW Lamando в Китае растерял покупателей. Так, если прежде он находил по 130 000 – 140 000 владельцев ежегодно, то, по данным CarSalesBase, результат 2020-го – всего 66 000 экземпляров. Сегодня седан стоит от 149 900 юаней (около 1 728 000 рублей по актуальному курсу), а лифтбек VW CC обойдется минимум в 249 900 юаней (2 881 000 рублей; эту модель для КНР производит другое СП – FAW и Volkswagen).

