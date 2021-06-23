Volkswagen Lamando второй генерации снова показался на фото: теперь с безрамочными дверями

Неделю назад мы опубликовали шпионские снимки пойманного в Китае автомобиля, который считается VW Lamando следующей генерации. И вот очередная порция фото, причем на них модель запечатлена как в камуфляже, так и без него: эти кадры выложило издание Cheshi. Напомним, седан Lamando на платформе MQB в «поднебесной» гамме Volkswagen появился в 2014-м, его марка позиционирует в качестве «четырехдверного купе», хотя силуэт вполне себе традиционный для данного сегмента.
А вот у «второго» Lamando действительно купеобразный силуэт – задние стойки завалены гораздо сильнее, чем у предшественника. Кроме того, модель получила безрамочные двери (у прежней «четырехдверки» двери обычные). Ну и по-прежнему остается вероятность того, что из седана Lamando превратился в лифтбек, хотя точно узнаем уже, видимо, после премьеры.
К слову, у новинки капот «заплывает» на колесные арки, как и у лифтбека Volkswagen CC (так называется китайская разновидность Arteon; он же на заглавном фото). Вдобавок у машин вроде бы одинаковые наружные зеркала на отдельных ножках. Можно предположить, что VW CC является родственником нового Lamando. Для Поднебесной наличие в гамме марок двойников – обычная практика, ведь там иностранные компании могут иметь СП сразу с несколькими местными производителями. Так, производство CC налажено на заводе СП FAW и Volkswagen, а за выпуск Lamando отвечает SAIC Volkswagen. При этом родственники, как правило, в плане дизайна заметно отличаются друг от друга. Вот и у машины на шпионских фото свои бамперы, фары и фонари. Впрочем, родня они друг другу или нет – выяснится опять же после презентации.
О технике нового VW Lamando информации все еще нет. Нынешний седан оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.4 TSI серии EA211 (131 или 150 л.с.), которая работает в паре с семиступенчатой коробкой DSG. Лифтбек Volkswagen CC в Китае доступен с турбомотором 2.0 TSI серии EA888 (186 или 220 л.с.), ему тоже положена 7DSG.
Lamando второго поколения должны представить уже в этом году. Прежний седан сегодня стоит от 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 694 000 рублей по актуальному курсу. За лифтбек Volkswagen CC нужно выложить минимум 249 900 юаней (2 824 000 рублей).
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