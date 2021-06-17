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  • Volkswagen Lamando в новом поколении оправдает звание «четырехдверного купе»: первые фото

Volkswagen Lamando в новом поколении оправдает звание «четырехдверного купе»: первые фото

17.06.2021 958 0 0

Предполагается, что модель второй генерации крупнее предшественницы, кроме того, ей вроде бы достались безрамочные двери. Премьеру ждут в этом году.

 

Седан Lamando на платформе MQB в китайской гамме Volkswagen появился в 2014-м, его компания считает «четырехдверным купе», хотя силуэт вполне себе традиционный для этого сегмента. «Четырехдверка» изначально задумывалась как эксклюзив для КНР, но с 2018-го машины производства СП SAIC Volkswagen начали поставлять еще и на Филиппины. Впрочем, главным рынком все же остается Китай, и там седан растерял покупателей. Так, если прежде он находил по 130 000 – 140 000 владельцев ежегодно, то, согласно статистике CarSalesBase, результат 2020-го – всего 66 000 экземпляров. Однако, похоже, Volkswagen не собирается отказываться от модели: в местной социальной сети Weibo пользователь под ником SugarDesign выложил фото застуканного им некоего нового автомобиля и утверждает, что это именно Lamando второй генерации.

Машина на шпионских снимках явно имеет больше прав на звание «купе», чем прежний седан: задние стойки у нее завалены гораздо сильнее, так что силуэт действительно купеобразный. А еще у новинки вроде бы безрамочные двери (у актуального Lamando двери обычные). Кстати, есть вероятность того, что это и не седан вовсе, а лифтбек, но точно узнаем уже после презентации.

Габариты пока неизвестны, но, судя по фото, со сменой поколений Lamando подрастет. Длина нынешнего седана составляет 4615 мм, ширина – 1826 мм, высота – 1425 мм, колесная база – 2656 мм. Объем багажника – 480 литров.

О технике данных тоже еще нет. Актуальный Volkswagen Lamando в Китае представлен с бензиновой «турбочетверкой» 1.4 TSI серии EA211, у которой два варианта мощности – 131 или 150 л.с. Мотор сочетается с семиступенчатой коробкой DSG. Кстати, прежде у седана в Поднебесной еще была «заряженная» версия GTS с 220-сильным турбомотором 2.0 TSI, но ее уже давно сняли с производства.

Актуальный седан Volkswagen Lamando. В 2018-м модель пережила рестайлинг
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Актуальный седан Volkswagen Lamando. В 2018-м модель пережила рестайлинг
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Актуальный седан Volkswagen Lamando. В 2018-м модель пережила рестайлинг
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Китайские профильные СМИ полагают, что VW Lamando нового поколения справит премьеру до конца текущего года. По-настоящему глобальным «купе» вряд ли станет. Ну а уходящая «четырехдверка» в КНР сегодня стоит от 149 900 юаней, что эквивалентно примерно 1 688 000 рублей по актуальному курсу.

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