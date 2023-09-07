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  • Volkswagen Golf девятого поколения первым получит платформу SSP, на рынок выйдет в 2028 году

Volkswagen Golf девятого поколения первым получит платформу SSP, на рынок выйдет в 2028 году

07.09.2023 258 1 0

У новинки немецкого бренда будет полностью электрическая начинка. У этой «зелёной» модели останется «заряженная» версия с прибавкой в виде литеры R, она может появиться в 2029-м.

Производство Volkswagen Golf стартовало в 1974 году, за прошедшее время популярная на глобальном рынке модель успела не раз сменить поколение. Гольф актуальной восьмой генерации был представлен осенью 2019 года, а сейчас компания активно занимается разработкой обновлённой версии, которая должна быть представлена в скором времени. Ранее дизайнер Kolesa.ru предполагал, как, вероятно, будет выглядеть посвежевший «восьмой» VW Golf.

На фото: актуальный хэтчбек Volkswagen Golf eHybrid

Кроме того, в компании продолжают работать и над проектом Volkswagen Golf девятого поколения. Ранее отмечалось, что такой автомобиль появится ближе к концу текущего десятилетия, теперь глава марки VW Томас Шефер пояснил, что новинка выйдет на рынок в 2028 году. Ещё в беседе с британским Autocar он напомнил, что следующий Гольф будет полностью электрическим (разработку даже гибридных версий сочли нецелесообразной и невыгодной), а также, что он войдёт в «зелёное» семейство; вероятно, такая новинка получит имя ID. Golf.

Томас Шефер отметил, что будущий электрический Гольф в иерархии бренда займёт место между грядущим Volkswagen ID.2 и первенцем «розеточного» семейства – хэтчбеком ID.3. Также он подтвердил, что в основу ID. Golf ляжет платформа SSP (Scalable Systems Platform), причём он получит её первым, после чего производитель начнёт постепенный отказ от нынешней модульной «тележки» MEB.

В компании считают, что за счёт новой платформы девятый Golf может стать «одним из самых технологически продвинутых семейных хэтчбеков на рынке». Ранее гендиректор концерна VW Оливер Блюм отмечал, что архитектура SSP позволит добиться технологических достижений, которые будут отличать электромобили второй волны Volkswagen от первенцев семейства ID.

У электрической системы будущего Гольфа будет напряжение 800 В, а на зарядку батареи с 10 до 80% уйдёт всего 12 минут (у актуальных моделей на платформе MEB на это уходит 35 минут). Сообщается, что программное обеспечение разрабатывается с учётом автопилота четвёртого уровня (включает в себя комплекс систем, позволяющих управлять автомобилем без помощи рук там, где это разрешено законами).

На фото: Volkswagen Golf R

Ожидается, что VW Golf следующего поколения окажется сопоставим по цене со своим предшественником. Дело в том, что из-за использования унифицированных батарей собственной разработки для всех электромобилей концерна, производитель сможет снизить затраты на разработку моделей на 30% по сравнению с «электричками» на базе MEB. Так, что «зелёные» автомобили следующего поколения могут оказаться дешевле.

По словам Томаса Шефера, «заряженные» версии моделей Volkswagen останутся в строю и после полного перехода бренда на электромобили. У таких исполнений будут прибавки GTX, GTI и R к названиям, причём впоследствии компания может отказаться от первых двух, оставив «горячим» модификациям только дополнительную литеру R. Предполагается, что Volkswagen ID. Golf R может появиться уже в 2029 году.

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1 комментарий
07.09.2023 17:17
dodgeram

будут соревноваться с илоном москалём, кто больше тельавизор присрёт на переднюю панель?
от немцев все ждут, что они покажут как надо строить электромобили по настоящему.
но вместо этого имеем невнятных дефективных манагеров, пытающихся играть в догонялки не там где надо.

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