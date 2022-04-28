Volkswagen готовит новый Caddy PHEV: автомобиль заметили в ходе дорожных тестов

Ожидается, что гибридная новинка дебютирует во второй половине текущего года, а до дилеров в Европе такие машины доберутся в 2023-ем.

Мировая премьера «каблучка» Volkswagen Caddy пятого поколения прошла в немецком Дюссельдорфе в феврале 2020 года. Он был первым лёгким коммерческим автомобилем бренда, в основу которого легла фольксвагеновская платформа MQB. В продажу на старосветском рынке автомобиль поступил в ноябре того же года. Согласно статистике Carsalesbase, за 2021 год клиенты купили 32 836 экземпляров Caddy Life, что на 21,5% меньше, чем годом ранее.



На фото: прототип Volkswagen Caddy PHEV

Модель сейчас доступна в Европе с традиционными двигателями внутреннего сгорания TSI и TDI, однако скором будущем линейка пополнится за счёт подключаемого гибрида. Сейчас эта версия находится в активной фазе разработки, а точнее прототипы новинки проходят дорожные тесты. Фотошпионы сумели подловить один экземпляр без камуфляжа в ходе испытаний в южной части Европы. Снимками с нами поделилось испанское издание motor.es.



Не исключено, что Volkswagen будет продавать новую версию своего «каблучка» под названием Caddy eHybrid. На фотографиях виден порт для зарядки батареи, который находится на левом переднем крыле гибридной модификации модели. Вероятно, впоследствии оформление этого элемента переработают и сделают крышку этого порта более «незаметной». Иных отличий от версий с традиционным ДВС пока не видно.



Ранее предполагалось, что подключаемый гибрид Caddy получит силовую установку от Golf PHEV, в её основе лежит бензиновый турбомотор TSI объёмом 1,4 литра. Однако теперь предполагается, что гибридная система у «каблучка» базируется на 1,5-литровом TSI с функцией отключения цилиндров при малых нагрузках; он работает в тандеме с электродвигателем, характеристики которого пока не раскрываются. Предполагается, что электромотор расположен между ДВС и шестиступенчатым «автоматом» DSG с двойным сцеплением.



Ёмкость литий-ионного аккумулятора пока не рассекречена. По предварительным данным, в чисто электрическом режиме Volkswagen Caddy eHybrid сможет без подзарядки проехать более 50 км. Иные технические подробности, включая отдачу и максимальный крутящий момент гибридной силовой установки, вероятно, появятся ближе к дебюту новой модификации модели.



Отметим, на сегодняшний день в Европе Caddy можно купить с 114-сильным бензиновым мотором TSI, а также с двумя дизельными вариантами, их отдача равна 102 и 122 л.с. Предлагаемые коробки передач – либо шестискоростная «механика», либо семиступенчатый «автомат» DSG (во втором случае можно выбрать вариант с полным приводом 4Motion).



Ожидается, что гибридная новинка дебютирует во второй половине текущего года, а до дилеров в Европе такие машины доберутся в 2023-ем. Цены станут известны позже. Отметим, сейчас стоимость грузовой версии Caddy на домашнем рынке стартует с отметки 22 806 евро, а за пассажирский вариант в Германии нужно заплатить не менее 25 168 евро.

