Volkswagen готовит обновлённый «заряженный» хэтчбек Polo GTI: первые изображения

Volkswagen представил хэтчбек Polo шестого поколения в 2017 году (только имя роднит его с нашей актуальной моделью, которая с недавней сменой поколений превратилась в лифтбек, унифицированный со Skoda Rapid). По данным сайта Carsalesbase, в течение прошлого года дилеры в Европе продали до 169 467 экземпляров модели, что на 34% меньше, чем годом ранее. То есть в «ковидном» 2020-ом «пятидверка» VW оказалась популярнее по сравнению с Ford Fiesta (156 067 единиц, -32%), но её смогли обогнать «французы» Peugeot 208 (199 316 шт., -11%) и Renault Clio (248 602 шт., -22%). Сейчас компания готовит обновлённую версию «хот-хэтча» Polo GTI.

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На фото: обновлённый Volkswagen Polo

Напомним, в ходе обновления «обычный» еврохэтч VW Polo получил новую светодиодную головную оптику, при этом дорогим версиям положена матричная оптика IQ.Light, а на изменённой решётке радиатора есть светящаяся полоса, которая выполняет роль дневных ходовых огней. Задние фонари получили дополнительные секции, «заплывающие» на багажную дверь. Кроме того, другими стали бамперы, а палитру цветов кузова расширили.



Обновлённую линейку Polo увенчает «заряженная» версия, которая имеет приставку GTI к названию. Volkswagen подтвердил, что рестайлинговый «хот-хэтч» будет представлен через несколько месяцев: глобальная премьера новинки намечена на лето 2021-го. Пока что информации о том, как будет выглядеть новый Polo GTI, нет. Это даёт возможность художникам предложить свои варианты внешности «горячей пятидверки».



На фото: салон обновлённого VW Polo

﻿Испанское издание motor.es поделилось парой рендеров будущей новинки. Судя по изображению, модель позаимствует часть черт у Golf GTI. Речь идёт, в частности, о нижней части переднего бампера, в который интегрирован крупный воздухозаборник с рисунком в виде крупных сот (по бокам в него встроены «противотуманки»). Фары также соединены между собой светящейся полосой, проходящей через логотип бренда. Во внешности можно заметить красные декоративные акценты, встречающиеся у «заряженных» версий моделей VW.



Рендер обновлённого Volkswagen Polo GTI

Корма, вероятно, получит спортивные круглые отверстия выпускной системы (по одному с каждой стороны), а надпись «Polo», которая располагается на багажной двери под логотипом, могут заменить на красные буквы «GTI». Напомним, «обычный» Polo в ходе обновления получил новую цифровую панель приборов (диагональ – 10,25 дюйма, как у всех дорогих версий) и климат-контроль, как у новых Arteon и Tiguan. Всё это, скорее всего, будет и в салоне «горячего» Поло, а изменения будут заключаться в традиционном декоре версий GTI.



По предварительным данным, Volkswagen оснастит обновлённый Polo GTI 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, его отдача составит 209 л.с. Этот показатель на семь «лошадок» больше, чем у дореформенной версии. Максимальный крутящий момент мотора новинки пока не называется, у предшественника он был равен 320 Нм.

Напомним, «обычный» рестайлинговый хэтч доступен европейцам только с трёхцилиндровыми моторами: «атмосферником» 1.0 MPI (80 л.с.) и турбодвигателем 1.0 TSI (95 или 110 л.с.), а также с газовым 1.0 TGI (90 л.с.). Базовый двигатель сочетается только с пятиступенчатой «механикой», она же положена 95-сильной версии, плюс семиступенчатая роботизированная DSG. Самый мощный мотор комплектуется только DSG, а двигатель 1.0 TGI идет в паре с 6МКП.

