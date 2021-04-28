Volkswagen готовит обновлённый «заряженный» хэтчбек Polo GTI: первые изображения

Volkswagen представил хэтчбек Polo шестого поколения в 2017 году (только имя роднит его с нашей актуальной моделью, которая с недавней сменой поколений превратилась в лифтбек, унифицированный со Skoda Rapid). По данным сайта Carsalesbase, в течение прошлого года дилеры в Европе продали до 169 467 экземпляров модели, что на 34% меньше, чем годом ранее. То есть в «ковидном» 2020-ом «пятидверка» VW оказалась популярнее по сравнению с Ford Fiesta (156 067 единиц, -32%), но её смогли обогнать «французы» Peugeot 208 (199 316 шт., -11%) и Renault Clio (248 602 шт., -22%). Сейчас компания готовит обновлённую версию «хот-хэтча» Polo GTI.
Напомним, в ходе обновления «обычный» еврохэтч VW Polo получил новую светодиодную головную оптику, при этом дорогим версиям положена матричная оптика IQ.Light, а на изменённой решётке радиатора есть светящаяся полоса, которая выполняет роль дневных ходовых огней. Задние фонари получили дополнительные секции, «заплывающие» на багажную дверь. Кроме того, другими стали бамперы, а палитру цветов кузова расширили.
Обновлённую линейку Polo увенчает «заряженная» версия, которая имеет приставку GTI к названию. Volkswagen подтвердил, что рестайлинговый «хот-хэтч» будет представлен через несколько месяцев: глобальная премьера новинки намечена на лето 2021-го. Пока что информации о том, как будет выглядеть новый Polo GTI, нет. Это даёт возможность художникам предложить свои варианты внешности «горячей пятидверки».
Испанское издание motor.es поделилось парой рендеров будущей новинки. Судя по изображению, модель позаимствует часть черт у Golf GTI. Речь идёт, в частности, о нижней части переднего бампера, в который интегрирован крупный воздухозаборник с рисунком в виде крупных сот (по бокам в него встроены «противотуманки»). Фары также соединены между собой светящейся полосой, проходящей через логотип бренда. Во внешности можно заметить красные декоративные акценты, встречающиеся у «заряженных» версий моделей VW.
Корма, вероятно, получит спортивные круглые отверстия выпускной системы (по одному с каждой стороны), а надпись «Polo», которая располагается на багажной двери под логотипом, могут заменить на красные буквы «GTI». Напомним, «обычный» Polo в ходе обновления получил новую цифровую панель приборов (диагональ – 10,25 дюйма, как у всех дорогих версий) и климат-контроль, как у новых Arteon и Tiguan. Всё это, скорее всего, будет и в салоне «горячего» Поло, а изменения будут заключаться в традиционном декоре версий GTI.
По предварительным данным, Volkswagen оснастит обновлённый Polo GTI 2,0-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, его отдача составит 209 л.с. Этот показатель на семь «лошадок» больше, чем у дореформенной версии. Максимальный крутящий момент мотора новинки пока не называется, у предшественника он был равен 320 Нм.
Напомним, «обычный» рестайлинговый хэтч доступен европейцам только с трёхцилиндровыми моторами: «атмосферником» 1.0 MPI (80 л.с.) и турбодвигателем 1.0 TSI (95 или 110 л.с.), а также с газовым 1.0 TGI (90 л.с.). Базовый двигатель сочетается только с пятиступенчатой «механикой», она же положена 95-сильной версии, плюс семиступенчатая роботизированная DSG. Самый мощный мотор комплектуется только DSG, а двигатель 1.0 TGI идет в паре с 6МКП.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться