Volkswagen и ABT Sportsline подготовили «оспортивленные» Multivan и California

Известно, что такие коммерческие модели в Германии можно будет купить, начиная с октября 2026 года. Появятся ли эти варианты на других рынках, в компании пока не решили.

В подразделении Volkswagen Commercial Vehicles на прошлой неделе рассказали о старте серийного производства обновлённых версий микроавтобуса Multivan и кемпера California. Как Колёса.ру сообщали ранее, эти посвежевшие коммерческие модели немецкой марки сходят с конвейера предприятия, расположенного в Ганновере (Германия).

На фото: Volkswagen ABT Multivan 1 / 2 На фото: Volkswagen ABT Multivan 2 / 2

Напомним, посвежевшие Volkswagen Multivan и California получили пересмотренную переднюю часть с иной головной оптикой. Ещё моделям поменяли палитру кузова и разработали для них иные колёсные диски размером 17, 18 и 19 дюймов. Помимо этого, коммерческим моделям достались тщательно переработанный салон с изменённой передней панелью, новыми материалами для отделки, виртуальной приборкой и тачскрином информационно-развлекательной системы диагональю 12,9 дюйма. Ниже находится сенсорный блок управления «климатом» и аудиосистемой.

Теперь в пресс-службе немецкой марки рассказали о сотрудничестве с ABT Sportsline и показали соответствующий результат: речь идёт об «оспортивленных» версиях микроавтобуса Volkswagen ABT Multivan и кемпера ABT California. Как отметил производитель, они предназначены для клиентов, которые хотели бы «сочетать универсальность Multivan и California с эксклюзивным и спортивным внешним видом».

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Особенным исполнениям досталась изменённая передняя часть, получившая специально разработанный аэродинамический обвес с иначе оформленными боковыми воздухозаборниками, чёрными глянцевыми вставками и сплиттером в нижней части переднего бампера. Кроме того, сбоку в виде «мушки» размещён чёрный шильдик в виде эмблемы ABT Sportsline.

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Профиль украшен двухцветными 20-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками оригинального дизайна – с шестью шестиугольниками, которые вписаны в окружность, а также боковыми порогами из глянцевого пластика. Корму Volkswagen Multivan и California изменили за счёт расположенного в нижней части заднего бампера иного диффузора, который тоже выполнен из чёрного глянцевого пластика.

На фото: Volkswagen ABT California Ocean

Изменений в интерьере нет: салон Multivan по-прежнему может вместить в себя до восьми человек (доступны различные схемы расположения сидений), а California подойдёт автопутешественникам. Сообщается, что Volkswagen ABT Multivan и ABT California ещё опционально доступна система, которая позволяет уменьшить дорожный просвет на 30 мм.

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Техника у коммерческих моделей, судя по всему стандартная. Напомним, в гамме числятся: 2,0-литровый дизель мощностью 150 л.с. (максимальный крутящий момент – 360 Нм), работающим в паре с 7DSG; аналогичного объёма бензиновый мотор (204 л.с. и 320 Нм) с такой же коробкой; подключаемая гибридная установка eHybrid 4Motion. Она включает в себя 1,5-литровый двигатель TSI evo2 (177 л.с.), шестиступенчатую коробку передач DSG DQ400e evo, интегрированный в неё 115-сильный электромотор. Ещё один электродвигатель (136 л.с.) расположен на задней оси. Совокупная отдача системы – 245 л.с. и 350 Нм. В состав входит тяговая батарея ёмкостью 19,7 кВт*ч, при движении только на электротяге запас хода равен 95 км (по циклу WLTP).