Volkswagen запустил серийное производство обновлённых Caddy, Multivan и California

Цены посвежевших коммерческих моделей немецкой марки уже известны: за стартовый вариант Caddy в Германии просят не менее 31 511 евро, за Multivan – от 57 465 евро, за California – от 66 087 евро.

Немецкий производитель наладил выпуск Volkswagen Caddy ещё в 1980 году, за прошедшие годы автомобиль успел несколько раз сменить генерацию. Модель актуального четвёртого поколения дебютировала в 2020-м, первое обновление пережила в 2024-м, а результат второго рестайлинга компания показала в июне 2026 года. Теперь в VW рассказали о том, что серийное производство посвежевшего Caddy стартовало на заводе компании, расположенном в Познани (Польша).

На фото: обновлённый минивэн Volkswagen Caddy 1 / 3 На фото: обновлённый минивэн Volkswagen Caddy 2 / 3 На фото: обновлённый минивэн Volkswagen Caddy 3 / 3

Напомним, внешность обновлённых минивэна и фургона VW Caddy выполнена в актуальном фирменном стиле марки. Им достались новые легкосплавные колёсные диски размером от 16 до 18 дюймов, пересмотренная палитра кузова, иной бампер в двух вариантах исполнения (в зависимости от модификации). В салоне установлено трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками, за них находится виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, по центру передней панели размещён тачскрин информационно-развлекательной системы на 12,9 дюйма, под ним – сенсорные ползунки для управления климатической установкой.

На фото: обновлённый фургон Volkswagen Caddy Cargo 1 / 4 На фото: обновлённый фургон Volkswagen Caddy Cargo 2 / 4 На фото: обновлённый фургон Volkswagen Caddy Cargo 3 / 4 На фото: обновлённый фургон Volkswagen Caddy Cargo 4 / 4

В перечень стандартного оснащения всех посвежевших Caddy входят: устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 25 Вт), пара портов USB-C (до 60 Вт) в передней части салона, новые чехлы на сидения и изменённый дизайн дверных карт. На боковых стойках у пассажирской версии Caddy и исполнения Flexible имеются вешалки для курток.

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В ходе обновления моторную гамму трогать не стали: Caddy по-прежнему доступен с бензиновыми и дизельными двигателями, а также со 150-сильной подключаемой гибридной установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий в тандеме с электродвигателем и тяговой батареей ёмкостью 19,7 кВт*ч. У этого варианта совокупный запас хода превышает 620 км, из них чисто на электротяге он может проехать до 122 км.

На фото: салон Volkswagen Caddy 1 / 3 На фото: салон Volkswagen Caddy 2 / 3 3 / 3

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles также рассказало о старте серийного производства обновлённых версий микроавтобуса Multivan и кемпера California. Эти коммерческие модели сходят с конвейера предприятия, расположенного в Ганновере (Германия). Стоит отметить, что раньше работы по переоборудованию кемперов проводились за пределами основного завода, а теперь процессы интегрировали, тем самым «повысив эффективность операций».

На фото: обновлённый микроавтобус Volkswagen Multivan

Посвежевшие Volkswagen Multivan и California получили иначе оформленную переднюю часть с новой головной оптикой, пересмотренную палитру кузова, другие 17-, 18- и 19-дюймовые колёсные диски. Ещё модели получили основательно переработанный салон с изменённой передней панелью, иными материалами для отделки, цифровым щитком приборов и тачскрином информационно-развлекательной системы диагональю 12,9 дюйма. Под ним находится сенсорный блок управления «климатом» и «акустикой».

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В ходе обновления Multivan и California технику тоже трогать не стали. Они по-прежнему предлагаются с тремя вариантами «начинки»: 2,0-литровым дизелем мощностью 150 л.с. (максимальный крутящий момент – 360 Нм), работающим в паре с 7DSG; аналогичного объёма бензиновым двигателем (204 л.с. и 320 Нм) с такой же коробкой, а также с подключаемой гибридной установкой eHybrid 4Motion. За привод передних колёс в ней отвечает 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI evo2 (177 л.с.) и шестиступенчатая коробка передач DSG DQ400e evo с интегрированным 115-сильным электромотором. Второй электродвигатель (136 л.с.) расположен на задней оси. Максимальная совокупная отдача системы – 245 л.с. и 350 Нм. В её составе числится также батарея ёмкостью 19,7 кВт*ч, при движении только на электротяге дальнобойность равна 95 км (по циклу WLTP).

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Цены посвежевших коммерческих моделей немецкой марки уже известны. За стартовый фургон Volkwagen Caddy Cargo в Германии просят не менее 31 511 евро (эквивалентно примерно 3,08 млн рублей по текущему курсу), за минивэн Caddy – 34 200 евро (около 3,35 млн рублей), за топовый вариант Caddy Generation придётся отдать не менее 37 818 евро (около 3,7 млн рублей). Стоимость обновлённого микроавтобуса Multivan стартует с отметки 57 465 евро (около 5,62 млн рублей), а кемпера California – с 66 087 евро (около 6,47 млн рублей).