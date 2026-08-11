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Volkswagen показал предвестников новых кемперов California Beach и ID. California Cruise

11.08.2026 90 0 0
Volkswagen показал предвестников новых кемперов California Beach и ID. California Cruise

Живая премьера концептов немецкой марки пройдёт в конце августа 2026 года на выставке Caravan Salon, которая пройдёт в Дюссельдорфе (Германия).

Немецкий производитель показал актуальный микроавтобус Volkswagen Multivan T7 ещё в июне 2021 года, а в 2024-м семейство было расширено за счёт кемпера California. Теперь компания подготовила новый вариант – Volkswagen California Beach, который официально дебютирует в конце текущего месяца в рамках выставки Caravan Salon, правда, лишь в статусе концепта.

На фото: концепт Volkswagen California Beach

Особенностью Volkswagen California Beach, разработанного совместно с компанией Stuff Bubble, станут два концептуальных модуля, которые были созданы специально для этого кемпера. Речь идёт о складной надувной кухне, которая легко интегрируется в существующую систему крепления багажных полок California Beach. Её габариты равны примерно 120 x 44 x 47,5 см.

В списке главных преимуществ такой кухни со встроенным замкнутым водяным контуром числятся небольшой вес (менее 10 кг), и простота установки. Так, при необходимости получить больше свободного пространства, к примеру, для перевозки спортивного инвентаря, кухонные «элементы» можно просто на время убрать из кемпера. Раздельная конструкция также позволяет свободно использовать кухню как внутри кемпера, так и снаружи, к примеру, во время кемпинга или отдыха на природе.

В свою очередь, вес модуля, который превращается в двуспальную кровать, составляет 12 кг, спальная поверхность матраса – 200 х 134 см. В её основе лежит многослойная воздухопроницаемая конструкция с разными вариантами конфигурации. В компании отметили, что даже при установленной кровати в салоне Volkswagen California Beach остаётся достаточно места для отдыха, приготовления пищи или хранения багажа. При такой конфигурации в салоне могут разместиться до четырёх человек.

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Пока что в пресс-службе немецкого бренда отметили, что во время выставки компании Volkswagen Commercial Vehicles и Stuff Bubble соберут отзывы клиентов о концепте: эти данные помогут определить будущее развитие. О серийных перспективах такого кемпера California Beach пока, судя по всему, говорить не стоит, однако в дальнейшем определённые решения производитель заимствовать всё-таки может.

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Ещё немцы собираются показать на выставке в Дюссельдорфе концепт, получивший название Volkswagen ID. California Cruise. Известно, что в его основу лёг полностью электрический микроавтобус ID. Buzz. Пока что в компании отметили, что мировая премьера этого концепта станет шагом «на пути к созданию совершенно нового поколения полностью электрических кемперов, которые будут постепенно внедряться вплоть до 2028 года». Вероятно, у этой разработки шанс добраться до серии выше.

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Пока что производитель опубликовал лишь один эскиз ID. California Cruise. На нём изображён электромобиль с тремя узнаваемыми фирменными элементами на задних стойках, открытой вверх багажной дверью, а внутри, судя по всему, разложена кровать, под которой располагаются полки. Можно увидеть также стол и складные стулья, однако не ясно, имеется ли в этом кемпере кухня в каком либо виде.

Эскиз концепта Volkswagen ID. California Cruise

Тем временем, ещё в конце июня 2026-го стало известно о том, что Volkswagen ID. Buzz превратили в кемпер с помощью пакета Good-Night, который включает в себя в том числе каркас кровати, складной матрас – 2,0 х 1,2 метра, шторки для затемнения окон, складные стол и пара стульев.

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Обновлено 12.08.2026
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