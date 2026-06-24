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Минивэн Volkswagen ID. Buzz превратился в уютный кемпер

24.06.2026 35 0 0
Минивэн Volkswagen ID. Buzz превратился в уютный кемпер

Модель немецкой марки получила пакет Good-Night, который включает в себя в том числе каркас кровати и складной матрас – 2,0 х 1,2 метра. Стоимость этого пакета известна.

Пассажирская версия однообъёмника Volkswagen ID. Buzz и грузовой вариант ID. Buzz Cargo, получившие полностью электрическую «начинку», дебютировали в марте 2022 года. Весной 2024-го немецкая марка пополнила семейство «заряженной» полноприводной модификацией с прибавкой GTX к названию. В феврале в гамме появилась полноценная грузопассажирская версия с перегородкой за вторым рядом сидений, а теперь производитель показал кемпер на базе минивэна.

На фото: кемпер на базе минивэна Volkswagen ID. Buzz

Для Volkswagen ID. Buzz теперь предлагается новый пакет под названием Good-Night (можно перевести с английского языка как пожелание «спокойной ночи»). Он превращает минивэн в «экологичный кемпер», пригодный для комфортной ночёвки и отдыха на природе.

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Такому кемперу на базе ID. Buzz положен каркас кровати (расположен над задними сиденьями), а также подходящий ей складной матрас габаритами 2,0 метра в длину и 1,2 метра в ширину. Ещё такой модификации положены шторки для затемнения окон, складные стол и пара стульев, а также вентиляционные решётки для передних боковых окон.

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В отличие от кемперов на базе других моделей Volkswagen, для ID. Buzz не предусмотрена дополнительная встроенная мебель и мини-кухня. Однако за счёт функции vehicle-to-load (V2L) вэн фактически превращается в мобильную электростанцию: он способен подавать напряжение в 230 вольт (мощность – до 2000 Вт), которого достаточно для питания портативного холодильника, кофемашины, плиты или же для зарядки электровелосипеда.

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Ещё кемперу достался новый режим «Overnight», который предполагает, что тяговая батарея ID. Buzz может питать климат-контроль до 48 часов: это позволит сохранить в салоне тепло зимой и прохладу летом. Одновременно с этим режим предполагает сокращение количества невостребованного освещения и ряда функций, что не только создаёт более спокойную обстановку для сна, но и оптимизирует потребление энергии.

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Техника у Volkswagen ID. Buzz с пакетом Good-Night, очевидно, стандартная. Напомним, на европейском рынке модель предлагается с единственным электромотором мощностью 170 или 286 л.с., топовой версии GTX положена двухмоторная установка, совокупная отдача которой составляет 340 л.с. Вэн комплектуется батареями ёмкостью 59, 79 и 86 кВт*ч (в зависимости от модификации), максимальный запас хода равен 498 км (при расчёте по циклу WLTP).

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Известно, что в Германии стоимость пакета Good-Night для Volkswagen ID. Buzz равна 2600 евро, что эквивалентно примерно 221,2 тыс. рублей по текущему курсу. Стоимость минивэна на сегодняшний день на домашнем рынке варьируется в диапазоне от 49 998 до 70 049 евро (около 4,25 – 5,96 млн рублей).

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Обновлено 25.06.2026

 

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