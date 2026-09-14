Volkswagen Mission Efficiency: идейный наследник модели XL1 установил три рекорда

Компания Volkswagen представила экспериментальный электромобиль Mission Efficiency, созданный с использованием элементов платформы MEB+. Благодаря тщательной аэродинамической проработке и лёгкому кузову со встроенной в крышу солнечной панелью Volkswagen Mission Efficiency способен расходовать всего 6,48 кВт·ч энергии на 100 км пробега.

В дизайне Volkswagen Mission Efficiency хорошо заметны черты мелкосерийного дизельного гибрида Volkswagen XL1, что выпускался в период с 2013 по 2016 год — всего было изготовлено 250 экземпляров, из которых 200 поступили в свободную продажу по цене 111 000 евро. Volkswagen XL1 стал последним воплощением мечты Фердинанда Пиеха, главного архитектора концерна Volkswagen, о максимально экономичном автомобиле, которому достаточно всего одного литра топлива на 100 км пробега. Теперь похожая идея воплощена в виде электромобиля — самого экономичного среди тех, что допущены к эксплуатации на дорогах общего пользования.

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В основе Volkswagen Mission Efficiency лежит младшая, переднеприводная версия платформы MEB+, как у серийного хэтчбека Volkswagen ID. Polo, но каплевидный кузов — полностью оригинальный, изготовленный из алюминиевого сплава и композитных материалов. Современные методы компьютерного моделирования позволили снизить коэффициент с х до 0,158 — рекорд для автомобилей, допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования. Для сравнения скажем, что у Volkswagen XL1 с х = 0,189.

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Второй рекорд — это расход энергии в 6,48 кВт·ч/100 км, показанный во время так называемого идеального заезда на автополигоне с постоянной скоростью 68 км/ч, при этом все лишние внутренние потребители энергии были выключены — например, не работал кондиционер.

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Во время реального заезда по дорогам общего пользования по 1278-километровому маршруту Вольфсбург (Германия) — Познань (Польша) — Брно (Чехия) — Вена (Австрия) расход энергии составил 7,51 кВт·ч/100 км при средней скорости 67,7 км/ч, что позволило назвать Volkswagen Mission Efficiency самым экономичным электромобилем, допущенным к эксплуатации на дорогах общего пользования — третий рекорд. После этой поездки в батарее оставался заряд на 164 км пробега. Расход энергии по циклу WLTP составляет 8,4 кВт·ч/100 км.

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Volkswagen Mission Efficiency разрабатывался как электромобиль, потенциально пригодный для серийного производства. Единственный передний силовой модуль APP290 позаимствован у Volkswagen ID. Polo, максимальная отдача электромотора — 99 кВт (135 л.с.) и 264 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 9 с, максимальная скорость — 160 км/ч. Ёмкость 400-вольтовой литий-никель-марганец-кобальтовой батареи — 54,9 кВт·ч. Максимальная мощность зарядки батареи — 105 кВт. Крышу и крышку багажника покрывает солнечная панель мощностью 370 Вт, способная при хорошем освещении давать до 30 км дополнительного пробега в сутки. Весит Mission Efficiency порядка 1,6 т.

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Габаритная длина Volkswagen Mission Efficiency — 4775 мм, ширина — 1744 мм, высота — 1392 мм, колёсная база — 2700 мм. Тип кузова — трёхдверный лифтбек. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Передние дисковые тормоза с гидравлическим приводом позаимствованы у ID. Polo, а вот на задней оси установлены оригинальные электромеханические тормоза от Aumovio — они позволили избавиться от длинных тормозных магистралей и способны генерировать электроэнергию при торможении, что тоже способствует улучшению энергоэффективности. Шины — Continental EcoContact 7 с пониженным сопротивлением качению. 18-дюймовые колёса снабжены запатентованными аэродинамическими щитками. Зазор между шинами и передними колёсными арками минимальный, что позволяет уменьшить попадание воздуха внутрь арок и снизить аэродинамические потери.

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Салон Volkswagen Mission Efficiency имеет посадочную формулу 2+2, задние сиденья пригодны для людей ростом до 160 см. Руль позаимствован у ID. Polo, роль мультимедийной системы выполняет съёмный планшет, а роль аудиосистемы — портативная колонка с Bluetooth-подключением. Ажурные каркасы передних кресел изготовлены на 3D-принтере. Вся отделка выполнена из вторсырья и экологически чистых материалов. Объём багажника — 481 л, при этом имеется глубокое подполье.

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В пресс-релизе возможность серийного производства Volkswagen Mission Efficiency никак не обозначена, но кулуарно представители компании сообщили европейским СМИ, что такая возможность рассматривается. Скорее всего, Volkswagen Mission Efficiency, как и Volkswagen XL1, выпустят ограниченным тиражом.