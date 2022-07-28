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  • Volkswagen может обновить ID.3 в следующем году: первое изображение

Volkswagen может обновить ID.3 в следующем году: первое изображение

28.07.2022 40 0 0

Совсем скоро, в сентябре, исполнится три года с момента презентации серийной версии первенца «зелёной» линейки ID.

 

У немецкого производителя есть отдельное электромобильное семейство, которое получило название ID. Его первенцем стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3, дебютировавший в сентябре 2019 года. Его продажи начались значительно позже (в том числе из-за проблем с софтом) – осенью 2020-го. Согласно статистике Carsalesbase, за прошлый год дилеры на старосветском рынке реализовали 72 723 экземпляра. А по итогам первой трети текущего года у модели зафиксировали ощутимый «минус»: клиенты купили 9991 шт. (на 44% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года).

На фото: актуальный хэтчбек Volkswagen ID.3

С момента презентации серийной версии ID.3 прошло уже почти три года, предполагается, что в следующем году модель переживёт плановое обновление (более точного срока пока нет). Сейчас рестайлинговая версия, очевидно, находится в разработке. Информации о том, как будет выглядеть «посвежевший» электрохэтч, пока нет. Свой вариант экстерьера предложил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, хэтчбеку оставят прежний силуэт, линию остекления и оформление капота. Однако светодиодную головную оптику, вероятно, ждёт новая «начинка» (в стиле Vizzion Space), а соединяющая их линия, идущая через всю переднюю часть, теперь визуально не будет прерываться перед фарами.

Рендер обновлённого хэтчбека Volkswagen ID.3

Предполагается, что в ходе обновления Volkswagen ID.3 пересмотрят передний бампер, который получит светодиодные «противотуманки» и новый крупный воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть. Корму, скорее всего, украсят за счёт фонарей с другой графикой, оформленных в стиле концепта Aero B (в конце прошлого месяца была представлена серийная версия седана – ID. Aero). Профиль могут обновить с помощью легкосплавных колёсных дисков иного дизайна.

На фото: салон актуального хэтчбека Volkswagen ID.3

Изображений интерьера будущей новинки пока нет. Предположительно салон получит новые материалы для отделки, расширенный список оборудования и комплекс водительских помощников, в том числе повышающих уровень безопасности. Кроме того, Volkswagen может увеличить мощность бортовых зарядных устройств, чтобы сократить время «электрозаправки».

Ожидается, что ёмкость тяговых аккумуляторов останется прежней – 45, 58 и 77 кВт*ч на выбор. Максимальный запас хода без подзарядки у ID.3 составляет почти 600 км (расчёт вели по циклу WLTP). В издании предполагают, что моторную линейку электрокара могут расширить. Напомним, актуальный хэтчбек оснащается одним 204-сильным электродвигателем, расположенным на задней оси, его максимальный крутящий момент составляет 310 Нм. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 160 км/ч.

Ранее сообщалось, что у модели появится полноприводная версия, которая получит прибавку GTX к названию. Вероятно, её силовая установка будет включать в себя два электромотора (по одному на каждой оси). Такая «начинка» есть у ID.4 GTX, у него совокупная мощность системы составляет 299 л.с. Предполагается, что на разгон от 0 до 100 км/ч хот-хэтчу понадобится около шести секунд.

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