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  • Volkswagen собирается выпустить ещё один «хот-хэтч», но его придётся подождать

Volkswagen собирается выпустить ещё один «хот-хэтч», но его придётся подождать

05.05.2022 46 0 0

Речь идёт о полноприводной версии электрической «пятидверки» ID.3, которая получит прибавку GTX к названию.

 

Немецкий производитель продолжает развивать свою «зелёную» линейку: больше становится не только новых моделей Volkswagen, но и дополнительных версий уже представленных электрокаров. Напомним, первенцем стал компактный пятидверный хэтчбек ID.3, он дебютировал осенью 2019 года, а на рынок вышел в сентябре 2020-го. По данным сайта Carsalesbase, за прошлый год дилеры на старосветском рынке реализовали 72 723 экземпляра. По итогам первого квартала текущего года у модели зафиксирован «минус» почти на треть: клиенты купили ‭8353 шт. (на 30,3% меньше, чем в январе-марте 2021-го).

На фото: Volkswagen ID.3 Pro S

В декабре 2020 года «батарейное» семейство пополнилось за счёт кроссовера ID.4, позже появилась его версия с купеобразным кузовом – Volkswagen ID.5. У «электропаркетников» есть так называемые «заряженные» версии с прибавкой GTX к названию: эти модификации имеют полный привод и оснащены более мощной двухмоторной силовой установкой.

При этом в компании изначально не рассматривали возможность выпустить «горячую» модификацию ID.3. В VW задумались об этом весной 2021 года: тогда на вероятность появления ещё одной GTX-версии намекнул член правления VW по продажам, маркетингу и послепродажному обслуживанию Клаус Целлмер. Затем гендиректор Ральф Брандштеттер презентовал концепт ID.X: тогда он сразу отметил, что это лишь шоу-кар, до конвейера он не доберётся.

На фото: салон Volkswagen ID.3 Pro S

Но уже осенью прошлого года руководство Volkswagen изменило своё мнение: сообщалось, что «майский» концепт сумел «обозначить пределы возможного», в итоге было принято решение выпустить серийную версию ID.3 GTX. Тогда предполагалось, что электрический «хот-хэтч» появится уже в 2022 году. Теперь в компании подтвердили, что такая «пятидверка» действительно находится в разработке, однако, как сообщает издание Autoexpress со ссылкой на топ-менеджера VW Мартина Хубе, модель будет представлена позже.

По его словам, ID.3 GTX появится в модельном ряду одновременно с рестайлингом ID.3, который традиционно пройдёт в середине жизненного цикла электрокара. Судя по этому обозначенному сроку, «горячий» хэтчбек не стоит ждать раньше 2023 года (вряд ли компания решит обновить обычную «пятидверку» раньше).

На фото: концепт Volkswagen ID.X

Предполагается, что GTX-версия ID.3 получит такую же двухмоторную силовую установку, как и у полноприводных «зелёных» кроссоверов (по одному электродвигателю на каждой оси). Напомним, у паркетников совокупная мощность этой установки составит 299 л.с. Как сообщалось ранее, на разгон от 0 до 100 км/ч «хот-хэтчу», вероятно, понадобится около шести секунд.

В Volkswagen отметили, что ID.3 не получит 333-сильную двухмоторную электрическую силовую установку, как у концепта ID.X. Напомним, та «пятидверка» набирала первую сотню за 5,3 секунды.

Напомним, «обычный» нынешний пятидверный хэтчбек Volkswagen ID.3 оснащается единственным 204-сильным электромотором, который расположен на задней оси. У этого автомобиля максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 160 км/ч.

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