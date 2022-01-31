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Volkswagen на неделе активного отдыха в горах Rosafest 2022 x Gorilla Energy

31.01.2022 43 0 0

Ежегодно на курорте «Роза Хутор» проходит неделя активного отдыха в горах Rosafest 2022 x Gorilla Energy, гости которого могут принять участие в активностях от марки Volkswagen. В этом году мероприятие проходит с 29 января по 4 февраля. 

 

Партнерский материал

Volkswagen второй год подряд поддерживает данное событие. В этом году марка предоставила организаторам вместительный внедорожник Volkswagen Teramont и свой самый популярный кроссовер – Volkswagen Tiguan, а также организовала свою бренд-зону, где все гости горного курорта могут познакомиться с самым новым SUV – Volkswagen Taos. Модель подходит поклонникам активного отдыха, искателям приключений, опытным путешественникам и близка по духу многим участникам Rosafest 2022 x Gorilla Energy. 

На российском рынке Volkswagen Taos представлен в четырех вариантах исполнения, включая специальную версию JOY! Автомобиль предлагает водителю широкий набор функционального оборудования и принципиально новую мультимедийную систему VW Play с дисплеем диагональю 10”, интуитивным интерфейсом, отсылающим к быстродействующим современным смартфонам, поддержкой Bluetooth и App-Connect. 

Посетителям пространства Volkswagen доступна зона апре-ски, где у них есть возможность познакомиться с Volkswagen Taos и записаться на тест-драйв у удобного для них дилера, а также узнать больше обо всех внедорожниках марки – Tiguan, Touareg и Teramont. Здесь также действует почта Volkswagen, откуда можно отправить открытку с пожеланиями своим близким в любой город России. Также все желающие могут принять участие в квесте Snowsafari: участников ждут увлекательные задания на маршруте, который проложен по трассам горного курорта «Роза Хутор». В финальной точке всех ждут памятные подарки от бренда. 

На протяжении недели в зоне Volkswagen можно сделать утреннюю зарядку и поучаствовать в конкурсах на выбор самого яркого костюма, на ориентирование в горах и на знание автомобилей Volkswagen. 

Также во всех официальных группах Volkswagen в социальных сетях проводится фотоконкурс, приуроченный к неделе активного отдыха, в рамках которого разыгрывается недельный тест-драйв одного из внедорожников марки. 

авто и общество

 

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