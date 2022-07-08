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Volkswagen не собирается выпускать внедорожник на базе нового пикапа Amarok

08.07.2022 68 0 0

Если бы немецкая компания дала бы подобному проекту «зелёный свет», то ближайшим «родственником» такого SUV стал бы Ford Everest.

 

Volkswagen представил свой пикап Amarok второй генерации вчера, 7 июля. Напомним, изначально в компании предполагали, что у грузовика не будет преемника, но позже разработку новинки поручили партнёру – компании Ford. Напомним, американцы представили свой родственный Амароку пикап – Ranger третьего поколения – ещё в ноябре 2021 года.

На фото: новый внедорожник Ford Everest

В линейке Ford есть ещё и рамный внедорожник, в основе которого лежит пикап Ranger. Этот SUV получил имя Everest (на некоторых рынках – Endeavour). Отметим, на основе Рэнджера новой генерации уже создали очередной вездеход: модель третьего поколения полностью рассекретили в начале марта текущего года.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, основной производственной площадкой для нового Ford Everest будет завод компании в Таиланде. Этот внедорожник появится в продаже во второй половине текущего года. Главными рынками остаются Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая Зеландия, Африка и Китай.

Стоит отметить, что во время выпуска «первого» Amarok в Volkswagen думали о создании Однако в итоге такой SUV «не дорос» до проекта серийного автомобиля. Как оказалось, сейчас, после презентации пикапа второй генерации, руководство немецкого концерна своей позиции по этому вопросу не поменяло.

На фото: новый пикап Volkswagen Amarok

Как сообщает Car Expert со ссылкой на Ларса Краузе, одного из топ-менеджеров Volkswagen Commercial Vehicles, у производителя, конечно же, есть возможность разработать и выпустить рамный внедорожник, в основу которого мог бы лечь «второй» VW Amarok. Но в компании считают, что сейчас потребностям клиентов отвечает новый грузовик. Тем более что в списке «допов» есть жёсткий верх, дающий «крышу» грузовой платформе пикапа.

Как мы отмечали ранее, у нового Volkswagen Amarok по сравнению с предшественником стали меньше свесы и увеличилось расстояние между осями. В итоге длина увеличилась на 96 мм (до 5350 мм), а колёсная база стала больше на 173 мм (теперь 3270 мм). Это позволило дать больше пространства для ног седоков. Глубина преодолеваемого брода у модели выросла с 500 до 800 мм.

На фото: салон нового пикапа Volkswagen Amarok

Линейка двигателей новинки разнится в зависимости от рынка. В неё входят один бензиновый и несколько дизельных двигателей. В списке числятся 2,0-литровый TDI мощностью 150 и 170 л.с., а также битурбомотор TDI такого же объёма с отдачей в 204 и 209 л.с. В линейке дизелей есть ещё 3,0-лировый V6 TDI, выдающий 241 или 250 л.с. Ещё пикап предлагается с бензиновым 302-сильным турбомотором EcoBoost объёмом 2,3 литра. В пару идут пяти- и шестискоростные коробки передач, а версиям от средней и выше положен 10АКП, который пришёл на смену восьмиступенчатому «автомату». Все версии нового Амарока получили систему полного привода 4Motion.

Volkswagen Amarok второго поколения будет сходить с того же конвейера, где уже налажено производство пикапов Ford Ranger третьей генерации – на заводе в ЮАР. Новинку запустят в серию до конца текущего года. Цены в компании пока объявили, они станут известны ближе к старту продаж.

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