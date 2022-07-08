Volkswagen не собирается выпускать внедорожник на базе нового пикапа Amarok

Если бы немецкая компания дала бы подобному проекту «зелёный свет», то ближайшим «родственником» такого SUV стал бы Ford Everest.

Volkswagen представил свой пикап Amarok второй генерации вчера, 7 июля. Напомним, изначально в компании предполагали, что у грузовика не будет преемника, но позже разработку новинки поручили партнёру – компании Ford. Напомним, американцы представили свой родственный Амароку пикап – Ranger третьего поколения – ещё в ноябре 2021 года.



На фото: новый внедорожник Ford Everest

В линейке Ford есть ещё и рамный внедорожник, в основе которого лежит пикап Ranger. Этот SUV получил имя Everest (на некоторых рынках – Endeavour). Отметим, на основе Рэнджера новой генерации уже создали очередной вездеход: модель третьего поколения полностью рассекретили в начале марта текущего года.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, основной производственной площадкой для нового Ford Everest будет завод компании в Таиланде. Этот внедорожник появится в продаже во второй половине текущего года. Главными рынками остаются Юго-Восточная Азия, Австралия, Новая Зеландия, Африка и Китай.

Стоит отметить, что во время выпуска «первого» Amarok в Volkswagen думали о создании Однако в итоге такой SUV «не дорос» до проекта серийного автомобиля. Как оказалось, сейчас, после презентации пикапа второй генерации, руководство немецкого концерна своей позиции по этому вопросу не поменяло.



На фото: новый пикап Volkswagen Amarok

Как сообщает Car Expert со ссылкой на Ларса Краузе, одного из топ-менеджеров Volkswagen Commercial Vehicles, у производителя, конечно же, есть возможность разработать и выпустить рамный внедорожник, в основу которого мог бы лечь «второй» VW Amarok. Но в компании считают, что сейчас потребностям клиентов отвечает новый грузовик. Тем более что в списке «допов» есть жёсткий верх, дающий «крышу» грузовой платформе пикапа.



Как мы отмечали ранее, у нового Volkswagen Amarok по сравнению с предшественником стали меньше свесы и увеличилось расстояние между осями. В итоге длина увеличилась на 96 мм (до 5350 мм), а колёсная база стала больше на 173 мм (теперь 3270 мм). Это позволило дать больше пространства для ног седоков. Глубина преодолеваемого брода у модели выросла с 500 до 800 мм.



На фото: салон нового пикапа Volkswagen Amarok

Линейка двигателей новинки разнится в зависимости от рынка. В неё входят один бензиновый и несколько дизельных двигателей. В списке числятся 2,0-литровый TDI мощностью 150 и 170 л.с., а также битурбомотор TDI такого же объёма с отдачей в 204 и 209 л.с. В линейке дизелей есть ещё 3,0-лировый V6 TDI, выдающий 241 или 250 л.с. Ещё пикап предлагается с бензиновым 302-сильным турбомотором EcoBoost объёмом 2,3 литра. В пару идут пяти- и шестискоростные коробки передач, а версиям от средней и выше положен 10АКП, который пришёл на смену восьмиступенчатому «автомату». Все версии нового Амарока получили систему полного привода 4Motion.

Volkswagen Amarok второго поколения будет сходить с того же конвейера, где уже налажено производство пикапов Ford Ranger третьей генерации – на заводе в ЮАР. Новинку запустят в серию до конца текущего года. Цены в компании пока объявили, они станут известны ближе к старту продаж.

