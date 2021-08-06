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  • Volkswagen планирует представить ID.5 GTX: кроссовер получит «начинку» от «заряженного» ID.4

Volkswagen планирует представить ID.5 GTX: кроссовер получит «начинку» от «заряженного» ID.4

06.08.2021 39 0 0

Презентация прототипа очередной электрической новинки пройдёт в сентябре в рамках международного Мюнхенского автосалона.

 

У компании Volkswagen есть собственная электрическая линейка – ID – и она весьма активно продолжает её развивать. Первенцем семейства оказался пятидверный хэтчбек ID.3, его продажи на старосветском рынке начались в сентябре 2020-го. За неполный год (с сентября 2020-го по июнь 2021-го) «еврохэтч» разошёлся тиражом в 86 009 экземпляров. Позже, в декабре прошлого года, до дилеров добрался первый кроссовер «зелёной» линейки – ID.4, его результат за первые семь месяцев продаж составил 28 447 машин. Сейчас доступна в том числе «заряженная» версия модели – ID.4 GTX, о ней мы рассказывали ранее.

Напомним, в ходе презентации ID.4 GTX немцы решили также подразнить поклонников бренда в том числе тизером ещё одной «батарейной» новинки – купеобразного кроссовера Volkswagen ID.5. Теперь компания готовится к презентации заряженной версии этого автомобиля – ID.5 GTX. Правда, в ближайшее время мы увидим лишь прототип будущей новинки.

Немецкая компания намерена представить предсерийную версию своего купеобразного электрического кроссовера в следующем месяце в рамках международного Мюнхенского автосалона. Премьера пройдёт 7 сентября. Ожидается, что товарная версия в итоге почти полностью повторит прототип.

Скорее всего, передняя часть Volkswagen ID.5 GTX такая же, как и у «заряженной» версии ID.4., но, конечно же, линия крыши у новинки окажется более покатой. Помимо этого, кроссовер с купеобразным кузовом получит видоизменённые корму и багажную дверь, светодиодные задние фонари иной формы и другой спойлер.

«Начинка» у горячей версии паркетника ID.5, вероятно, такая же, как и у ID.4 GTX. Напомним, у автомобиля полный привод, на каждой оси расположено по электродвигателю. Суммарная отдача этой силовой установки равна 300 л.с. «Подогретый» кроссовер с традиционной крышей разгоняется с места до «сотни» за 6,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 180 км/ч.

Отметим, у просто ID.5 техника, вероятно, попроще: речь идёт о единственном 204-сильном электромоторе, установленном на задней оси. Динамические характеристики пока также не рассекречены. У ID.4 с таким же электродвигателем на разгон от 0 до 100 км/ч уходит 8,5 секунды, а его «максималка» равна 160 км/ч. В основе паркетников лежит та же модульная платформа MEB, что и у хэтчбека ID.3.

Запуск производства серийной версии паркетников ID.5 и ID.5 GTX намечен на следующий год. Цен, даже ориентировочные, пока не названы. На домашнем рынке стартовый ценник ID.4 составляет 37 415 евро (эквивалентно примерно 3,23 млн рублей по текущему курсу), а ID.4 GTX можно купить минимум за 50 415 евро (около 4,36 млн рублей).

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