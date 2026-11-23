Volkswagen Golf GTI в текущем году отмечает полувековой юбилей: первый такой «заряженный» хэтчбек появился в 1976-м. В мае 2026-го немецкая компания презентовала особенную спецверсию Golf GTI Edition 50, которая предназначена для европейского рынка. Как Колёса.ру сообщали ранее, этот автомобиль установил новый рекорд Нюрбургринга среди машин с передним приводом.

На фото: Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition

Подобный (хотя и с одним важным отличием) вариант марка теперь презентовала и для североамериканского рынка: Volkswagen презентовал спецверсию под названием Golf GTI Rabbit Edition в рамках стартовавшего на днях автосалона в Лос-Анджелесе. Стоит напомнить о том, что у модели уже было одноимённое исполнение, предыдущее было представлено в 2019 году, причём оно также было адресовано поклонникам модели в США и Канаде. При этом культовым считается тот «Кролик» (rabbit в переводе с английского), который продавался в период с 1982 по 1984 годы.

Новый Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition будет выпущен лимитированным тиражом. В гамме модели этот вариант расположится между исполнениями S и SE. Экстерьер GTI Rabbit отличается за счёт фирменного тёмно-зеленого цвета кузова (как у «старосветского» GTI Edition 50), который сочетается с затемнёнными логотипами в передней части и на корме, вставками в верхней части фар, полностью чёрной радиаторной решёткой.

Профиль «подогретой» пятидверки украшен 19-дюймовыми колёсными дисками чёрного цвета от Golf R. Ещё новинка получила чёрную крышу и аналогичного цвета корпуса наружных зеркал. В списке ярких акцентов числятся красные шильдики GTI и такого же цвета тормозные суппорты. На багажной двери можно ещё разглядеть небольшую эмблему в виде бегущего кролика.

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Несколько изменений достались и интерьеру Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition. Салон отделан в чёрном цвете с серебристыми и красными вставками, здесь установлены кресла GTI Clubsport ArtVelours с красной прострочкой и рисунком в виде сот. В остальном салон такой же, как у обычного VW Golf GTI для североамериканского рынка.

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Важнейшим отличием «штатного» Golf GTI Rabbit Edition от европейского Golf GTI Edition 50 является стандартная техника. Так что под капотом у спецверсии находится прежняя бензиновая 2,0-литровая рядная турбочетвёрка EA888, максимальная мощность которой равна 244 л.с., крутящий момент – 370 Нм. В пару предлагается семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением.

На фото: салон Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition 1 / 2 На фото: салон Volkswagen Golf GTI Rabbit Edition 2 / 2

Для сравнения, представленный минувшей весной Volkswagen Golf GTI Edition 50 оснащается тем же 2,0-литровым бензиновым турбомотором EA888, но инженеры форсировали его до 325 л.с. и 420 Нм (идёт в комплекте с 7DSG). На разгон с места до «сотни» юбилейному хот-хэтчу требуется 5,3 секунды, а его максимальная скорость равна 270 км/ч.

Стоимость VW Golf GTI Rabbit Edition в США станет известна позднее. Стоит ожидать, что она окажется выше по сравнению с ценником актуального «местного» Golf GTI. Напомним, на сегодняшний день обычный хот-хэтч здесь можно купить за 34 905 – 42 595 долларов (эквивалентно примерно 2,86 – 3,49 млн рублей по текущему курсу).